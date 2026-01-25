Director de la OMS critica que los motivos de EE.UU. para abandonar la agencia son “falsos”

GENERANDO AUDIO...

Sigue la “guerra” entre EE.UU. y la OMS | Fotos: AFP

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó este sábado 24 de enero que los motivos esgrimidos por Estados Unidos (EE.UU.) para anunciar su retirada de la agencia son “falsos“.

Cabe destacar que el 20 de enero de 2025, a tan solo unas horas después de ser investido en el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto para que su país abandonara la OMS y, un año después, su salida se formalizó.

Director de la OMS critica retirada de EE.UU.

El director general de la OMS lamentó la retirada de EE.UU. porque, según él, hace que tanto el país norteamericano como el mundo sean “menos seguros”.

“Lamentablemente, las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas. La notificación de la retirada pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

A través de sus redes sociales, Ghebreyesus expresó su esperanza de que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro.

“Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas”, expresó.

Así anunció EE.UU. su salida oficial de la OMS esta semana

El jueves 22 de enero, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunciaron en un comunicado conjunto que Washington se ha retirado formalmente de la OMS.

Acusaron a la agencia de numerosos fracasos durante la pandemia de COVID-19 y de actuar repetidamente en contra de los intereses de Estados Unidos.

“Esta medida responde a los fallos de la OMS durante la pandemia de COVID-19 y busca reparar el daño que dichos fallos causaron al pueblo estadounidense. Promesas hechas, promesas cumplidas”. Gobierno de Estados Unidos

Según Rubio y Kennedy Jr., la Organización Mundial de la Salud ha “desprestigiado y mancillado” a Estados Unidos y comprometido su independencia.

La OMS no ha confirmado que la retirada haya tenido efecto. “Lo cierto es lo contrario“, replicó la OMS en un comunicado.

La retirada de Estados Unidos ha causado una disputa constante

La OMS se mostró muy molesta con la acusación de Rubio y Kennedy de que en su respuesta a la pandemia había “obstruido el intercambio oportuno y preciso de información crítica que podría haber salvado vidas estadounidenses y luego ocultó esos fracasos”.

Kennedy también sugirió en X que la agencia sanitaria era responsable de “los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos (y) los pequeños negocios que fueron destruidos por órdenes imprudentes” de usar mascarillas y vacunarse.

Tedros advirtió en X que el comunicado “contiene información inexacta”.

La organización destaca que cuando Washington se unió a la organización en 1948 se reservó el derecho de retirarse, siempre que diera un año de preaviso y hubiera cumplido “con sus obligaciones financieras”.

Pero Washington no ha pagado sus cuotas de 2024 o 2025, y debe unos 260 millones de dólares, según retomó la agencia AFP.