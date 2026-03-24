Cómo cuidar las rodillas después de los 60: los consejos clave del traumatólogo Pedro Guillén

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Experto Pedro Guillen da recomendación para cuidar las rodillas. Foto: Getty Images

El cuidado de las rodillas se vuelve fundamental a partir de los 60 años, una etapa en la que el desgaste articular puede afectar de forma importante la calidad de vida. Para entender cómo prevenir lesiones y mantener la movilidad, el reconocido especialista Pedro Guillén comparte recomendaciones clave basadas en décadas de experiencia.

Considerado una referencia en la traumatología en España, Guillén ha realizado más de 36 mil artroscopias a lo largo de su carrera. Además, ha sido pionero en procedimientos médicos innovadores, como el primer implante de células vivas en rodilla en España en 1996, el desarrollo de la artroscopia sin cables (WAD) en 2007 y una técnica propia de implante de cartílago en 2010.

Uno de los puntos más importantes que destaca el especialista es el control del peso corporal. El sobrepeso incrementa la carga sobre las articulaciones, especialmente en las rodillas, acelerando su desgaste.

“El principal consejo es evitar el sobrepeso y no cargar peso de más al caminar”, señala Guillén. Además, recomienda evitar ejercicios de alto impacto o que generen demasiada presión en la articulación, como las sentadillas profundas.

Otro aspecto clave es el descanso, tras caminatas largas o actividad física prolongada, es importante permitir que la articulación se recupere. Esto es especialmente relevante porque el cartílago articular no tiene riego sanguíneo, lo que limita su capacidad de regeneración.

A pesar de ello, Guillén explica que una rodilla sana puede soportar más de 200 mil millones de pasos a lo largo de la vida, siempre que no existan enfermedades o traumatismos.

Señales de alerta en el envejecimiento de la rodilla

Identificar los primeros síntomas de desgaste es fundamental para actuar a tiempo, entre las señales más importantes que menciona el especialista están:

Derrame articular

Pérdida progresiva de flexión o extensión

Dolor o cansancio al subir escaleras

Estos síntomas pueden estar relacionados con problemas como la artrosis de rodilla, una de las afecciones más comunes en adultos mayores.

“El cuerpo avisa cuando algo empieza a fallar”, advierte Guillén, por lo que ignorar estas señales puede empeorar la condición con el tiempo.

¿Cuándo es necesaria una cirugía de rodilla?

La decisión de operarse es una de las dudas más frecuentes en personas mayores. Según Guillén, la cirugía debe considerarse únicamente en casos específicos.

“La operación debe plantearse cuando hay dolor persistente, derrames frecuentes y pérdida significativa de movilidad. Ni antes ni después”, explica.

El especialista también hace énfasis en evitar procedimientos innecesarios, por ejemplo, retirar un menisco sano puede ser perjudicial, ya que cumple una función clave en la amortiguación de la rodilla.

A este tipo de intervención innecesaria, Guillén la denomina “meniscocidio”, subrayando la importancia de conservar las estructuras articulares siempre que sea posible.

Prótesis y tratamientos alternativos

Las prótesis de rodilla o cadera han representado un avance importante en la medicina moderna. Sin embargo, Guillén recomienda que se utilicen solo cuando otras opciones han fallado.

Antes de llegar a este punto, es preferible intentar tratamientos como:

Medicación

Infiltraciones

Fisioterapia

También menciona los procedimientos ortobiológicos como una alternativa prometedora, aunque advierte que deben aplicarse sin generar falsas expectativas.

La clave es la prevención y atención temprana

El mensaje principal del experto es claro: cuidar las rodillas desde etapas tempranas puede marcar una gran diferencia en la vejez.

Mantener un peso saludable, evitar ejercicios agresivos, escuchar las señales del cuerpo y acudir a revisión médica ante cualquier molestia son hábitos fundamentales para preservar la movilidad y evitar complicaciones.

Con estos cuidados, es posible llegar a una edad avanzada con articulaciones funcionales y una mejor calidad de vida.

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