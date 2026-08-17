¿Cómo funciona el primer robot para cirugía de columna en México y qué riesgos busca reducir?

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El futuro es hoy. Foto: Jennifer Turrubiartes

El primer robot para cirugía de columna en México ya está en funcionamiento, se trata de Mazor X, un sistema de guía robótica que busca apoyar a los especialistas en procedimientos de alta complejidad mediante una mayor precisión en la planificación y colocación de implantes.

Contrario a lo que podría pensarse, el robot no opera por sí solo, pues es el cirujano quien determina las trayectorias y dirige el procedimiento. Entonces, ¿cómo funciona Mazor X y qué riesgos busca reducir durante una cirugía de columna?

¿Cómo funciona Mazor X?

Foto: Jennifer Turrubiartes

La tecnología puede en procedimientos relacionados con enfermedad degenerativa de columna, escoliosis, fracturas, deformidades, traumatismos y otras patologías complejas.

El sistema, desarrollado por Medtronic, combina software de planificación quirúrgica, navegación, visualización tridimensional y un brazo robótico que permite al cirujano ejecutar las trayectorias previamente planeadas para la colocación de implantes.

Carolina Martínez, especialista clínica de Medtronic, explicó durante la presentación del sistema el pasado 13 de agosto en el Hospital Ángeles Pedregal, que el robot combina distintas tecnologías para que el médico pueda planear la cirugía y después ejecutar las trayectorias con apoyo robótico.

“El sistema prácticamente combina tres tecnologías”, explicó Martínez, al referirse al software de planificación, la visualización tridimensional y la navegación de los instrumentos respecto a la anatomía del paciente.

Foto: Jennifer Turrubiartes

Actualmente, de acuerdo con Medtronic, hay 20 médicos certificados en México para utilizar este sistema.

Antes de comenzar, el cirujano determina en el software cómo desea colocar cada implante (dispositivos que sirven para dar soporte y corregir deformidades). Posteriormente, un brazo robótico de seis articulaciones se posiciona de acuerdo con las trayectorias establecidas.

Durante la intervención, una cámara con tecnología de navegación óptica utiliza emisores y receptores infrarrojos para identificar continuamente la ubicación de los instrumentos. De esta manera, el especialista puede observar en las pantallas dónde se encuentra el instrumento respecto a la anatomía.

“El robot va a ejecutar tal y como el médico la planifica”. Carolina Martínez, especialista clínica de Medtronic

Sin embargo, esto no significa que el robot opere de manera autónoma; pues el médico va a ser el que determina la ejecución de las trayectorias. No es el robot por sí solo el que ejecuta las trayectorias”, aclaró la especialista.

¿Qué riesgos busca reducir la cirugía de columna asistida por un robot?

Foto: Getty images

Uno de los principales objetivos de la tecnología es aumentar la precisión al colocar tornillos e implantes en la columna.

El Dr. José Antonio Soriano, quien realizó el primer procedimiento con este sistema en México, explicó que los implantes deben colocarse en estructuras óseas muy pequeñas, cerca de zonas donde una desviación puede afectar estructuras neurológicas o viscerales. “Sobre todo los riesgos que tengan que ver con la precisión”

De acuerdo con el Dr. Soriano y Medtronic, la asistencia robótica puede mejorar la precisión de la colocación de tornillos pediculares frente a técnicas convencionales; pues esta pasa 85% al 99-100% de exactitud. Evitando así que el paciente requiera una segunda cirugía o tenga complicaciones.

Asimismo, este tipo de cirugía reduce el tiempo de operación hasta por 23 minutos, lo cual se asocia con menor pérdida sanguínea, menor traumatismo de tejidos, menos dolor después de la intervención y una reducción de la estancia hospitalaria.

Carolina Martínez explicó que disminuir el tiempo de hospitalización puede contribuir a reducir riesgos asociados con la estancia hospitalaria, como las infecciones. Así como disminuir el tiempo de exposición a la radiación durante determinados procedimientos.

No obstante, esto no significa que el robot elimine por completo las complicaciones. Según el Hospital Ángeles, una cirugía robótica de columna, todavía pueden presentarse fallas del sistema y conversiones a instrumentación manual, por lo que la experiencia y entrenamiento del cirujano siguen siendo fundamentales.

¿Qué pacientes pueden utilizar este robot?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Aunque no existe una edad o diagnóstico que, por sí solo, determine que una persona es candidata, el Dr. Soriano explicó que la selección depende de la valoración de un médico especializado en columna y capacitado en el uso de Mazor; pues la máquina puede operar a personas desde los 4 años en adelante.

Entre los padecimientos operables se encuentran la enfermedad degenerativa de columna, escoliosis, fracturas, traumatismos y deformidades. Sobre los pacientes que no pueden ser candidatos, son aquellos que han tenido más de una cirugía en columna y cuentan con tejidos desgastados.

Por ello, una persona con dolor de espalda no debe asumir que necesita una cirugía robótica. Primero requiere una evaluación médica para determinar el origen del dolor y si una intervención quirúrgica está indicada.

El primer procedimiento realizado en México

Dr. José A. Soriano y doctores del hospital. Foto: UnoTV

El Dr. José Antonio Soriano explicó que el primer procedimiento realizado con Mazor X en el país correspondió a un paciente con enfermedad degenerativa que afectaba los dos últimos segmentos lumbares.

El objetivo fue realizar la instrumentación de esos dos segmentos.Para el especialista, la principal diferencia está en contar con una trayectoria previamente planeada y una plataforma que ayuda a mantener el instrumento en la posición establecida.

“Lo que queremos con esta cirugía de precisión es generar mucha seguridad para los pacientes”. Dr. José Antonio Soriano, primer cirujano en utilizar el robot de Mazor

Foto: Jennifer Turrubiartes

El médico también explicó que la capacitación es parte esencial de la incorporación de esta tecnología. Antes de utilizar el sistema con pacientes, los especialistas pasan por un proceso de certificación de 10 días que incluye entrenamiento en modelos y posteriormente prácticas en quirófano.

Cabe destacar que el sistema fue instalado inicialmente en Hospital Ángeles Pedregal, por lo que actualmente su disponibilidad en México se encuentra en el sector privado.

Medtronic señaló que espera incorporar el sistema posteriormente en otros hospitales privados y que uno de sus objetivos es que eventualmente pueda llegar al sector público; pues consideran que el costo del equipo compensa el precio que puede asumir un hospital por cirugías posteriores debido a una mala técnica de la primera intervención.

El costo de las cirugías y de la adquisición del equipo no fue revelado durante la presentación, debido a acuerdos de confidencialidad con Grupo Ángeles.

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