Epidemia de ébola se convierte en la más mortífera de la historia en la República Democrática del Congo

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Ébola en RDC es la más mortífera de la historia. Foto: AFP

La epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) ya dejó 2 mil 325 muertos y 4 mil 945 casos confirmados, de acuerdo con el último balance publicado este lunes por las autoridades del país africano.

El actual brote de ébola, declarado el 15 de mayo, superó así la mortalidad registrada durante la epidemia de 2018-2020 en el este de RDC, que dejó 2 mil 299 fallecidos y 3 mil 381 casos confirmados.

Ébola en RDC: la epidemia más mortífera del país

Para este país africano, con más de 100 millones de habitantes, se trata de la 17.ª epidemia de ébola registrada en su historia. El aumento de casos ha llevado a que la emergencia supere la capacidad de respuesta disponible.

De acuerdo con las autoridades congoleñas, el actual brote ya rebasó en número de fallecidos a la epidemia registrada entre 2018 y 2020.

Cabe señalar que la actual epidemia se desarrolla en regiones del norte y el este de República Democrática del Congo. Ahí, la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.

ONU alerta por rápida propagación del ébola

La Organización de las Naciones Unidas también ha advertido sobre la velocidad con la que avanza la enfermedad. La semana pasada, Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la ONU, señaló que esta epidemia es la de más rápida propagación jamás registrada y advirtió que el virus está provocando una muerte aproximadamente cada 30 minutos.

La situación se complica porque actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico disponible para la variante Bundibugyo, identificada como la responsable del brote actual.

Por ahora, las autoridades de República Democrática del Congo mantienen las labores de atención y respuesta ante el incremento de casos, mientras la epidemia continúa afectando distintas regiones del país.

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