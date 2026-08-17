Siguen activos casos de sarampión en México ¿Por qué continúan acumulándose?

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Siguen los contagios de sarampión en México. Foto: Shutterstock

El sarampión continúa registrando casos en México, aunque el ritmo de transmisión comienza a mostrar una desaceleración respecto a los meses de mayor actividad. Sin embargo, esta disminución en los nuevos contagios todavía no es suficiente para frenar el crecimiento del acumulado nacional.

Aunado a ello, el virus todavía encuentra condiciones para seguir circulando, entre ellas una cobertura de vacunación insuficiente y la existencia de personas susceptibles a la enfermedad.

Sarampión: los casos siguen acumulándose, pero el ritmo ya no es el mismo

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, con corte al 11 de agosto de 2026, el país acumula 19 mil 235 casos confirmados de sarampión entre 2025 y 2026. Una semana antes, al 4 de agosto, eran 19 mil 136, es decir, se sumaron 99 casos confirmados.

Jalisco continúa siendo la entidad con el mayor número de casos confirmados registrados durante 2026, con 6 mil 734, seguido por Ciudad de México, con mil 28 y Chiapas, con 858

Foto: Secretaría de Salud

La comparación con meses anteriores permite observar mejor el comportamiento del brote; pues el 24 de marzo, México acumulaba 14 mil 450 casos confirmados de sarampión; para el 31 de marzo, la cifra llegó a 14 mil 986. Esto significa que en una semana se agregaron 536 casos. Ahora, entre el 4 y el 11 de agosto, el aumento fue de 99 casos.

Si bien, el número acumulado continúa creciendo, el ritmo de incorporación de nuevos casos es mucho menor que durante algunas de las etapas más intensas del brote.

No obstante, hablar de una disminución reciente no significa que el brote haya terminado, ya que cada nuevo contagio confirmado se suma al acumulado, aunque sean menos que semanas atrás.

¿Por qué siguen apareciendo casos de sarampión?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brote de sarampión recae en la falta de vacunación contra este, pues el 71% de los casos en América ocurrió en personas sin vacuna.

Por su parte, Francisco Moreno Sánchez, médico e infectólogo destacó en entrevista para Uno TV, que el repunte no es casualidad, sino el resultado de una baja cobertura de vacunación acumulada durante el sexenio anterior, lo que dejó a miles de niños sin protección.

Foto: Shutterstock

“Lo advertí en 2022, que muchos niños se estaban quedando sin vacunas y no se atendió a tiempo. Hoy estamos viendo las consecuencias”. Francisco Moreno Sánchez, médico e infectólogo

Moreno detalló que, aunque hoy existe una campaña de vacunación extensiva contra el sarampión, el porcentaje de personas desprotegidas es muy alto, lo que complica frenar la transmisión. Esto provoca que el virus se propague más rápido de lo que se logra inmunizar.

El especialista recordó que el sarampión es mucho más contagioso que la COVID-19: “Una sola persona puede infectar entre 15 y 18 personas, mientras que el coronavirus contagia en promedio a cuatro”.

Aunado a las dificultades de acceso a la vacunación, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes (PUIRE) de la UNAM, explicó que también existen personas que no se inmunizan debido a pensamientos antivacunas o creencias religiosas que influyen en sus decisiones de salud.

A ello se suman limitaciones personales y barreras para acceder a las dosis, como problemas logísticos, falta de información, horarios poco accesibles o desconocimiento de los lugares donde pueden recibir la vacuna.

El especialista advierte que, aunque las razones sean distintas, el resultado epidemiológico es el mismo, personas que permanecen sin protección y que pueden favorecer la aparición de nuevos brotes.

Los 32 estados de México han registrado casos

Foto: Shutterstock

Al 11 de agosto, los 32 estados habían notificado casos de sarampión, distribuidos en 511 municipios. Una semana antes eran 510 municipios.

Jalisco concentra el mayor número de casos confirmados durante 2026, con 6 mil 734, seguido de Chiapas con 858, Ciudad de México con 1 mil 28, Durango con 612 y Sonora con 394, de acuerdo con el reporte más reciente.

Además, el país acumula 45 defunciones asociadas al sarampión durante 2025-2026, distribuidas en 11 entidades:

Chihuahua 21

Zacatecas 6

Jalisco 5

Ciudad de México 4

Durango 3

Michoacán 1

Chiapas 1

Guerrero 1

Sinaloa 1

Sonora 1

Tlaxcala 1

Niños pequeños, entre los grupos con más casos

El reporte de la Secretaría de Salud muestra que los menores continúan entre los grupos más afectados. El grupo de 1 a 4 años acumula 2 mil 569 casos confirmados, seguido por el de 5 a 9 años, con 2 mil 264, mientras que el grupo de 25 a 29 años suma 2 mil 180 casos.

Sin embargo, cuando se observa la tasa de incidencia, el grupo más vulnerable es el de los menores de un año, con 94.66 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen los niños de 1 a 4 años, con 29.98, y los de 5 a 9 años, con 21.38.

¿Entonces el sarampión está aumentando o disminuyendo en México?

Foto: Getty Images

Si bien el acumulado de casos sigue aumentando porque todavía se confirman nuevos contagios, los datos de las semanas más recientes muestran una desaceleración en la transmisión.

Mientras en marzo se registraban hasta 536 casos en una semana, para junio la cifra había disminuido a 180 casos semanales y, en los datos más recientes, se ubica en 99 casos. Esta tendencia apunta a una reducción en los contagios recientes; sin embargo, el virus continúa circulando en el país, por lo que el brote aún no puede considerarse controlado.

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