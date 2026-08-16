Muertos por ébola alcanzan los 2 mil 214 casos en República Democrática del Congo

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Ébola en RDC continúa en aumento. Foto: AFP

El brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) ya dejó 2 mil 214 muertos en 54 zonas afectadas, de acuerdo con el último balance del Gobierno congoleño. La enfermedad se concentra principalmente en Ituri, en el noreste del país.

Las autoridades reportaron además 4 mil 727 casos confirmados, de los cuales 749 personas permanecen hospitalizadas. El virus también fue identificado en Buta, una nueva zona sanitaria de la provincia de Bajo Uele, al norte de RDC.

Ébola en RDC: aumentan los muertos y casos confirmados

El brote, declarado el pasado 15 de mayo, corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe una vacuna aprobada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la gravedad de la situación.

La provincia de Ituri enfrenta además condiciones de violencia que complican el trabajo de los equipos médicos y la respuesta sanitaria contra el virus.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y responsable de OCHA, Tom Fletcher, alertó que el ébola está ganando terreno en RDC. Según explicó, actualmente se registra una muerte relacionada con la enfermedad aproximadamente cada 30 minutos.

Ante el avance del brote, Naciones Unidas anunció nuevas medidas para reforzar la atención:

30.5 millones de dólares adicionales para la respuesta humanitaria.

adicionales para la respuesta humanitaria. 20 profesionales más desplegados en primera línea.

más desplegados en primera línea. Necesidad de duplicar los equipos encargados de realizar entierros seguros y dignos .

. Un llamado a triplicar la capacidad de tratamiento para atender a los pacientes.

Los nuevos recursos provienen del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) de Naciones Unidas y se suman a los 24 millones de dólares movilizados previamente para RDC y cuatro países vecinos.

´Por último, la ONU pidió acelerar la respuesta internacional ante el incremento de contagios y fallecimientos. Las autoridades sanitarias continuarán con las labores de vigilancia, atención médica y control del brote de ébola en las zonas afectadas.

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