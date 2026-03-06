¿Qué es “gaslighting”, un tipo de maltrato y abuso psicológico difícil de detectar?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo identificar el “gaslighting”? Foto: Getty Images

El término “gaslighting”, en psicología, es designado a una forma de abuso emocional difícil de reconocer que consiste en manipular a una persona hasta hacerla dudar de sus percepciones, opiniones o recuerdos, según Melissa García Meraz, de la Facultad de Psicología de la UNAM.

La Dra. García Meraz precisó en febrero de 2024 que el “gaslighting” es un tipo de violencia, a menudo oculta tras gestos de amor, con la intención de confundir y disimulat el maltrato.

También señaló que en las relaciones de pareja las personas son especialmente vulnerables al “gaslighting“, razón por la que esdifícil de detectar por parte de la víctima.

“Es difícil dudar de alguien en quien hemos depositado nuestra confianza, lo que permite que esa persona ejerza control y manipulación”. Dra. Gabriela Meraz, UNAM

Las siguientes acciones caracterizan a esta forma de abuso:

Minimizar los sentimientos de la persona afectada

Hacer creer a la víctima que está perdiendo el amor de su pareja por sus errores

Provocar el alejamiento de su círculo cercano para manipularla más fácilmente

Insinuar infidelidad con cualquier pretexto

Fuente: UNAM

Finalmente, reconoció que es frecuentemente ejercido contra mujeres, socavando las creencias de la víctima y dañando su autoestima, haciéndola insegura y dependiente de la aceptación ajena.

Otra definición de este tipo de abuso psicológico

La definición principal de “gaslighting“, del diccionario Merriam-Webster es la manipulación psicológica de una persona, generalmentedurante un largo período de tiempo.

“Causa que la víctima cuestione la validez de sus propios pensamientos, percepción de la realidad o recuerdos y generalmente lleva a la confusión, pérdida de confianza y de autoestima, incertidumbre sobre la estabilidad emocional o mental de uno mismo, y una dependencia al perpetrador”. Diccionario Merriam-Webster

De forma más extensa, la publicación también la define como “el acto o práctica de engañar extremadamente a alguien, especialmente para beneficio propio”.

¿Quién utiliza el “gaslighting”?

“Gaslighting” es una herramienta usada frecuentemente por abusadores en las relaciones, y por políticos y otras figuras públicas, según la definición de Merriam-Webster.

Además de las relaciones de pareja, también puede aparecer dentro de una unidad familiar más amplia y entre amigos. “Puede ser una táctica corporativa o una forma de engañar al público“, según la publicación.

También existe el “gaslighting médico”, cuando un profesional de la salud desestima los síntomas o la enfermedad de un paciente al decir que “son ideas suyas”.

Atribuirle a una persona problemas de salud mental, utilizando frases como “Estás loca” o “Yo no dije eso” para alterar su percepción de la realidad también son recursos del “gaslighting“.

¿De dónde salió el término “gaslighting”?

“Gas Light“ era el título de una obra de teatro inglesa, estrenada en 1938 y en Estados Unidos fue conocida como “Angel Street”. De la que además se realizaron adaptaciones cinematográficas en 1940 y 1944, esta última protagonizada por Ingrid Bergman.

La historia trata de un hombre que pretende convencer a su esposa de que está loca para robar su fortuna escondida.

“Gaslighting” fue la palabra del año en 2022

El diccionario Merriam-Webster designó su palabra del 2022: “gaslighting“, la cual se puede traducir como “hacer luz de gas”, y la editorial estadounidense la definió como el comportamiento manipulador, sumamente engañoso y totalmente deshonesto de una persona hacia otra.

La búsqueda de esta palabra en merriam-webster.com aumentó 1740% durante dicho año en comparación con un año antes. Pero no sólo eso. No hubo un suceso en específico que genere incrementos considerables de curiosidad, como suele suceder en torno a la palabra elegida del año.