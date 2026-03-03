Cofepris alerta por robos de medicinas para la diabetes, el asma y vacunas contra la tosferina

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió varias alertas sanitarias este martes; una relacionada con el robo de un medicamento para la diabetes; otra por la sustracción de un lote de vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina, así como por un fármaco para tratar el asma.

Además, la Cofepris también advirtió por la comercialización ilegal de una medicina para la fibrosis quística.

Ante la circulación de estos artículos en México, la dependencia dio una serie de recomendaciones para la población, así como para las farmacéuticas.

¿Qué se sabe de las alertas emitidas por Cofepris?

En primera instancia, la comisión informó del robo del medicamento Lantus, que es insulina glargina, en Jilotepec, municipio perteneciente al Estado de México.

Se trata de una insulina sintética de acción prolongada que se utiliza para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos y niños con diabetes mellitus.

El medicamento robado es en su presentación de solución inyectable 3.64 mg, que contiene un envase con un frasco ámpula con 10 ml, con número de lote 3F010A y fecha de caducidad 07/2026.

Como señaló la empresa que notificó el robo, Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V., “el producto robado no representa la totalidad del lote fabricado, importado o distribuido”.

Sin embargo, Cofepris emitió la alerta para que establecimientos y público en general tomen las previsiones necesarias.

Roban también medicamento para el asma

La dependencia destacó que el otro medicamento robado es Relvare en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y notificado por la empresa GlaxoSmithKline México, S.A. DE C.V.

El fármaco se ocupa para el tratamiento del asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La presentación de Relvare que fue sustraída es su versión en caja con 30 dosis con 100 mcg / 25 mcg, pertenece al lote CL3D, con fecha de caducidad 01/2027.

¿Cual es el lote de la vacuna robada en México?

La vacuna robada, también en Cuautitlán Izcalli, fue Boostrix, que se usa como refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tosferina en individuos de cuatro años en adelante.

Según datos de Cofepris, el lote sustraído es el número AC37B537AG con fecha de caducidad 12/2027.

¿Cuál es el producto comercializado ilegalmente en México?

Cofepris informó que se trata de Trikafta (elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, de 100 mg, 50) y 75 mg; (ivacaftor) 150 mg, en comprimidos, un medicamento utilizado para tratar la fibrosis quística.

La alerta se emitió luego del análisis técnico-documental con base en la información proporcionada por el representante legal en México, que identificó la comercialización ilegal del producto, con número de lote W077103 y fecha de caducidad 04/2026, destinado originalmente a Uruguay.

Sin embargo, al comercializarse en México, se desconoce si el producto fue importado ilegalmente o podría tratarse de una falsificación, debido a su bajo costo, además de que no cumple con el etiquetado autorizado para su venta en nuestro país.

¿Cuáles son las recomendaciones de Cofepris?

La dependencia recordó que la comercialización de productos robados representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el momento del robo, por lo que no se garantiza su eficacia, seguridad y calidad.

Con este contexto, Cofepris pidió a la población tomar precauciones inmediatas:

No adquirir ni consumir los productos señalados con los lotes indicados

Suspender su uso en caso de tenerlos en casa

Consultar a un profesional de la salud

Contactar a la empresa para devolución

Para tiendas, farmacias y distribuidores también emitió instrucciones claras para puntos de venta:

Suspender la comercialización

Retirar los productos del piso de venta

Contactar a la empresa para devolución

