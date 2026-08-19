¿Cómo identificar la peligrosa droga ISO? Es 20 veces más mortal que el fentanilo

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Las autoridades de Massachusetts, Estados Unidos (EE.UU), están alerta por un negocio de narcotráfico en línea que distribuía potentes opioides sintéticos a clientes de todo el país a través del servicio postal del país, en donde se distribuía la llamada “droga ISO” una sustancia 20 veces más letal que el fentanilo.

La comercialización de esta droga comenzó a popularizarse aproximadamente en 2023 y, desde entonces, fundaciones y especialistas han precisado cómo identificar esta droga potencialmente mortal. Asimismo, han alertado por sus efectos a la salud.

¿Cómo identificar a la peligrosa droga ISO?

La droga ISO se puede encontrar en forma de cristal o como polvo blanco, grisáceo o amarillo, modalidad que puede mezclarse con heroína o cocaína para hacer un coctel mortal, según dijo en 2022 la Fundación por un Mundo Libre de Drogas.

Dicho estupefaciente también se puede comprimir en tabletas, de acuerdo con la propia organización.

La Fundación también alertó que los opioides, como la droga ISO, están siendo mezclados con psicoestimulantes como la metanfetamina, provocando un aumento en muertes por sobredosis en EE.UU.

¿Qué es la letal droga ISO?

La droga ISO es como se conoce al N-desetil isotonitazeno, un opioide sintético que comenzó a encender las alertas aproximadamente entre 2022 y 2023 debido a su proliferación por la popularidad del fentanilo, según la Biblioteca Nacional de Medicamentos HRB.

“El N-desetil isotonitazeno es un metabolito conocido del isotonitazeno; sin embargo, ahora ha surgido como una droga primaria por derecho propio”. HRB

Los datos farmacológicos muestran que el N-desetil isotonitazeno es un agonista opioide activo y es aproximadamente 20 veces más potente que el fentanilo, según los expertos.

En diciembre de 2022, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia emitió una alerta sobre el descubrimiento de este nuevo análogo de nitazeno en el suministro de drogas de la ciudad.

La droga ISO se asoció rápidamente con sobredosis entre personas que consumen drogas, lo cual provocó alertas de que este opioide sintético tiene el potencial de causar daño y representa una gran preocupación para la salud pública.

¡Más potente y letal que el propio fentanilo!

Pinnacle Treatment Centers, red de centros de salud en Estados Unidos especializada en el tratamiento y recuperación de personas con problemas de consumo de drogas y alcohol, señala que algunos nitazenos pueden ser hasta 10 veces más potentes que el fentanilo.

“Por eso el ISO es tan peligroso, y por eso los representantes de la DEA advierten que el ISO puede exacerbar la crisis de sobredosis en Estados Unidos”, destacó.

Mientras que la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, California, menciona que nuevos tipos de este opioide han aparecido en Washington, D. C., Indiana, Wisconsin e Illinois. También informó de una advertencia emitida por Ashley Moody, procuradora General de Florida.

Además de que resaltó que, “como tiende a mezclarse con otras drogas, los consumidores pueden no tener idea de que están usando un ingrediente letal hasta que es demasiado tarde”.

Aumenta la presencia de nitazenos en distintos países

En febrero de este año, la UNODC compartió un reporte que menciona el aumento de los análogos (sustancias químicas muy parecidas a otra, que comparten una estructura molecular similar) de nitazenos.

“Se han notificado a la UNODC un total de 34 análogos, que se han detectado cada vez con mayor frecuencia en muestras de drogas incautadas y en análisis toxicológicos en al menos 37 países”, destaca el documento.

Por otro lado, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de UNODC, reportó “un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado”.

“La creciente disponibilidad en el mercado de nuevos opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos, los nitazenos y las orfinas, sugiere que los traficantes están buscando alternativas a la heroína. Un alejamiento de los opiáceos de origen vegetal hacia los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que conllevan”, resaltó en junio de 2026.

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