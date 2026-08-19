Alertan por ISO, la droga que es más potente que el fentanilo

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Alertan por el consumo de esta sustancia. Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Las autoridades han alertado por el incremento en el consumo de la droga conocida como ISO o isotonitazeno, una sustancia que comenzó a detectarse recientemente en el mercado ilícito y que puede superar la potencia del fentanilo.

Según reporta Univisión, ha sido detectada en 13 estados de Estados Unidos y habría causado más de mil muertes.

Además de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa fueron identificados como los principales grupos delictivos que fabrican la droga, misma que exportan desde Canadá, mencionó el medio.

¿Qué se sabe de la droga ISO?

Como informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en junio de 2020, el isotonitazeno es un nuevo opioide sintético que ha surgido en Europa y Norteamérica.

Sin embargo, fue sintetizado por primera vez a mediados de la década de 1950, en un intento por desarrollar analgésicos opioides más seguros con niveles de potencia analgésica superiores a los de la morfina.

“El isotonitazeno pertenece a la clase química de opioides nitrobenzimidazoles, estructuralmente diferente de los análogos del fentanilo, y es el primero de este grupo que se ha identificado en el mercado ilícito de drogas en los últimos años”, destaca el informe.

Asimismo, las autoridades explican que la sustancia fue detectada en Europa desde abril de 2019 y, al 28 de marzo de 2020, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) había recibido informes de identificación de isotonitazeno en muestras de drogas incautadas y casos toxicológicos en Bélgica, Estonia, Alemania, Letonia, Suecia y el Reino Unido.

Por otro lado, a nivel mundial, desde 2019 se han presentado informes de detección de isotonitazeno al Sistema de Alerta Temprana de la UNODC, en muestras de drogas incautadas y casos en Canadá y Estados Unidos.

¿Los nitazenos son más potentes que el fentanilo?

El Health Research Board (HRB), agencia gubernamental de Irlanda, menciona que el N-desetil isotonitazeno tiene una estructura química diferente a la del fentanilo.

“Los datos farmacológicos in vitro muestran que el N-desetil isotonitazeno es un agonista opioide activo y es aproximadamente 20 veces más potente que el fentanilo”, destaca en su informe.

Por su parte, Pinnacle Treatment Centers, red de centros de salud en Estados Unidos especializada en el tratamiento y recuperación de personas con problemas de consumo de drogas y alcohol, señala que algunos nitazenos pueden ser hasta 10 veces más potentes que el fentanilo.

“Por eso el ISO es tan peligroso, y por eso los representantes de la DEA advierten que el ISO puede exacerbar la crisis de sobredosis en Estados Unidos”, destacó.

Mientras que la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, California, menciona que nuevos tipos de este opioide han aparecido en Washington, D. C., Indiana, Wisconsin e Illinois. También informó de una advertencia emitida por Ashley Moody, procuradora General de Florida.

Además de que resaltó que, “como tiende a mezclarse con otras drogas, los consumidores pueden no tener idea de que están usando un ingrediente letal hasta que es demasiado tarde”.

“La ISO se encuentra en forma de cristal o en polvo blanco, grisáceo o amarillo, que puede mezclarse con heroína o cocaína para hacer un cóctel mortal o se puede comprimir en tabletas”, explica la fundación.

Aumenta la presencia de nitazenos en distintos países

En febrero de este año, la UNODC compartió un reporte que menciona el aumento de los análogos (sustancias químicas muy parecidas a otra, que comparten una estructura molecular similar) de nitazenos.

“Se han notificado a la UNODC un total de 34 análogos, que se han detectado cada vez con mayor frecuencia en muestras de drogas incautadas y en análisis toxicológicos en al menos 37 países”, destaca el documento.

Por otro lado, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de UNODC, reportó “un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado”.

“La creciente disponibilidad en el mercado de nuevos opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos, los nitazenos y las orfinas, sugiere que los traficantes están buscando alternativas a la heroína. Un alejamiento de los opiáceos de origen vegetal hacia los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que conllevan”, resaltó en junio de 2026.

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