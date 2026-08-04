Conoce por qué sientes que te falta el aire al hacer ejercicio y un nuevo aliado para tu rutina: VapoSports

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Foto: Especial

Sentir que “me falta el aire” durante el ejercicio es una experiencia común: al aumentar el esfuerzo, el cuerpo acelera la respiración y la demanda de oxígeno. La literatura describe que una respiración rápida y superficial puede asociarse con mayor incomodidad, mientras que una respiración más profunda y consciente puede ayudar a vivir el entrenamiento con más control.

La marca Vick, con más de 100 años de historia en México, lanza su nuevo producto VapoSports. VapoSports es una pomada refrescante de uso tópico diseñada para deportistas como parte de su rutina de entrenamiento. Al aplicarse, su característico aroma a mentol y eucalipto crea una experiencia sensorial de frescura que a los deportistas les recuerda respirar mejor mientras practican ejercicio.

¿Por qué aparece la sensación de falta de aire?

Al hacer ejercicio, el cuerpo requiere más oxígeno y aumenta la ventilación. Para esto, trabajan el diafragma y otros músculos respiratorios, que pueden cansarse con intensidad o entrenamientos prolongados. Además, cuando los músculos respiratorios y los músculos del movimiento “compiten” por energía y oxígeno, el rendimiento físico puede disminuir, y la sensación de esfuerzo puede sentirse más demandante.

“Sentir que falta el aire es una de las molestias más comunes al ejercitarse, y muchas veces se relaciona con cómo respiramos. Con VapoSports, los creadores de Vick acompañamos al deportista mexicano con un recordatorio sensorial que lo invita a poner atención a su respiración durante el entrenamiento”, comentó José Eduardo Zaragoza, Director de Marketing de la división de salud de P&G.

¿Qué puede ayudar en una rutina de ejercicio?

En términos de hábitos, la forma de respirar importa: una respiración más profunda con abdomen y diafragma puede ayudar a que la ventilación sea más eficiente. Y una respiración calmada y rítmica puede contribuir a que el cuerpo gestione mejor el estrés del esfuerzo.

El futbolista profesional mexicano, Raúl Jimenez, comentó que “Para rendir al máximo, mi respiración es lo más importante”.

¿Qué es VapoSports?

VapoSports es una pomada refrescante de uso tópico diseñada para deportistas como parte de su rutina de entrenamiento. Al aplicarse, su característico aroma a mentol y eucalipto crea una experiencia sensorial de frescura que a los deportistas les recuerda respirar mejor mientras practican ejercicio.

Al usar VapoSports, Raul Jimenez concluyó: “Su frescura me recuerda respirar bien todo el partido“.

VapoSports funciona como apoyo para la actividad física, no es un medicamento y no está diseñado para tratar gripa, resfriado o congestión nasal.

Instrucciones de uso:

Dónde aplicar: Aplica una capa en el pecho, cuello y/o muñecas

Cuándo aplicar: Antes o durante el ejercicio

Qué esperar: VapoSports contiene los aromas característicos de mentol y eucalipto que generan una sensación de frescura en la piel

Información adicional:

No es medicamento y no debe usarse para la gripa, el resfriado y/o la congestión

No ingerir ni introducir en fosas nasales

Evitar contacto con nariz, ojos, boca, genitales o piel dañada

Preguntas frecuentes:

¿Es lo mismo que VapoRub? No. VapoRub es un medicamento de uso tópico para el alivio de síntomas de gripa, resfriado y congestión nasal. VapoSports es un producto cosmético, diseñado exclusivamente para acompañar la rutina de ejercicio. Misma familia Vick, usos diferentes.

¿En qué presentaciones se vende? 12 gramos y 50 gramos.

¿Qué más debes saber de VapoSports?

VapoSports hace parte del portafolio de P&G Salud, la división de atención médica de la compañía P&G en América Latina. Esta división impulsa la innovación centrada en el consumidor para ayudar a los consumidores a vivir vidas más saludables y vibrantes. La cartera de P&G Health incluye marcas en cuidado respiratorio, vitaminas, bienestar digestivo, cuidado de los nervios y cuidado del dolor.

P&G sirve a los consumidores de todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas líderes de confianza y calidad, que incluyen Always, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Downy, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide y Vick. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países en todo el mundo.

Salud es belleza. Aviso de publicidad No. 2515122002D00007 *VapoSports te da sensación de frescura para que juegues más confortable. Producto cosmético que también hidrata la piel. MAT-MX-VICKS-26-000060

Inserción pagada.