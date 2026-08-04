Lactancia materna en México aún no alcanza la meta de la OMS; especialista llama a fortalecer esta práctica

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México registra una prevalencia de 34.2% de lactancia materna exclusiva, cifra que aún se encuentra por debajo de la meta del 50% planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2025. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas hicieron un llamado a fortalecer la orientación a las madres para incrementar este indicador.

En entrevista para Uno TV, la subdirectora del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), Silvia Romero Maldonado, explicó que, aunque el país ha mostrado avances respecto a años anteriores, todavía queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo proyectado para 2030, que es llegar al 70% de lactancia materna exclusiva.

“Estamos en un 34.2%, creo que vamos aumentando con respecto a las cifras anteriores. La meta era del 50% a nivel mundial y la proyectada para 2030 es del 70%”, señaló la especialista.

La leche materna es la primera vacuna del bebé

La pediatra neonatóloga y coordinadora del Banco de Leche del INPer explicó que la lactancia materna es considerada la primera vacuna que recibe un recién nacido porque transmite anticuerpos y células de defensa que ayudan a protegerlo de diversas enfermedades.

“La primera vacuna que el bebé recibe es esta vacuna pasiva, porque la mamá transmite anticuerpos y células de defensa a través de la leche materna”, explicó Romero Maldonado.

La especialista indicó que el contacto piel con piel y el inicio de la lactancia durante la primera hora de vida son fundamentales para favorecer una alimentación exclusiva con leche materna.

“Desde el momento en que el bebé nace es muy importante el contacto piel con piel y que en la primera hora esta mamá esté lactando a ese bebé”, destacó.

Además, recomendó evitar el uso de biberones u otros aditamentos durante las primeras seis semanas posteriores al parto para facilitar una adecuada succión y el establecimiento de la lactancia.

¿La lactancia materna duele?

Romero Maldonado señaló que la idea de que la lactancia materna siempre provoca dolor es un mito y que, con una técnica adecuada y asesoría oportuna, las molestias pueden disminuir.

“Es incorrecto decir que la lactancia va a doler. Muchas veces el problema es la posición del bebé o la falta de orientación”, afirmó.

La especialista agregó que, ante cualquier molestia, las madres deben acercarse a personal capacitado para recibir apoyo y evitar abandonar la lactancia.

Beneficios para el bebé y la madre

Entre los beneficios para los recién nacidos, la especialista destacó que la lactancia materna ayuda a reducir el riesgo de sepsis, enterocolitis, diarreas, neumonías, infecciones de vías urinarias y otitis.

“Disminuye diarreas, neumonías, infecciones urinarias, otitis y reduce en un 70% las complicaciones relacionadas con el virus sincicial respiratorio”, explicó Maldonado.

Asimismo, señaló que también puede disminuir el riesgo de diabetes, linfomas y leucemias.

En las madres, la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, osteoporosis y enfermedades metabólicas, además de favorecer la pérdida del peso ganado durante el embarazo.

Habrá actividades gratuitas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hospitales e instituciones de salud realizarán actividades de orientación dirigidas a mujeres embarazadas y madres recientes.

Romero Maldonado informó que el Instituto Nacional de Perinatología realizará un congreso gratuito de tres días con asesorías y conferencias abiertas al público.

“Toda la gente que acuda de manera presencial podrá participar gratuitamente para conocer más acerca de la lactancia materna”, indicó la experta.

La especialista destacó que el objetivo es fortalecer la cultura de la lactancia materna y brindar herramientas para que más mujeres puedan mantener una alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida.

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