Tras la muerte de 2 personas relacionadas con diarrea explosiva; los CDC continúan investigación de lechugas infectadas

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Diarrea explosiva es relacionada con dos muertes en Michigan. Foto: Getty Images

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron un aviso donde explican que actualizarán sus datos con las dos muertes reportadas este 3 de agosto en Michigan relacionadas con la ciclosporiasis, más conocida como diarrea explosiva.

La última actualización de los CDC indica que continúan con la investigación sobre el brote relacionado con lechugas infectadas del parásito Cyclospora de la empresa Taylor Farms.

En un aviso publicado en su página oficial, señalaron que las personas reportadas como fallecidas y relacionadas con el brote de ciclosporiasis presentaban afecciones médicas preexistentes y que los casos fueron reportados directamente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS).

Los CDC incluirán los casos confirmados por laboratorio, las hospitalizaciones y los decesos reportados, mientras la investigación sobre los contagios continúa desde la alerta emitida en mayo de 2026.

Fallecidos relacionados con casos de diarrea explosiva

En las dos muertes relacionadas con los casos de ciclosporiasis en Michigan, de acuerdo con el MDHHS, se presentaban importantes afecciones de salud preexistentes que pudieron haberse agravado por la ciclosporiasis y la deshidratación.

Ambos pacientes enfermaron antes del retiro voluntario del mercado de la lechuga iceberg, anunciado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 17 de julio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más datos sobre la identidad de las víctimas mortales ni sobre las enfermedades que padecían.

El MDHHS detalló en un comunicado que “no se proporcionará información adicional sobre estos dos casos”.

De acuerdo con la última actualización, publicada este 3 de agosto, hay un total de 11 mil 234 casos activos relacionados con la diarrea explosiva. Con corte al 30 de julio de 2026, se reportaron 193 hospitalizaciones vinculadas con la ciclosporiasis.

Los CDC informaron que tienen conocimiento de más de 11 mil 500 casos adicionales de ciclosporiasis que aún no han sido confirmados por laboratorio o que requieren mayor investigación y análisis. Muchos de estos casos fueron notificados por Michigan y Ohio.

¿Qué es la ciclosporiasis o diarrea explosiva?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas de forma adecuada.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea intensa o prolongada , conocida coloquialmente como diarrea explosiva

, conocida coloquialmente como Dolor abdominal

Náuseas

Fatiga

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

En personas mayores, con enfermedades crónicas o con el sistema inmunológico debilitado, la infección puede provocar deshidratación grave y requerir hospitalización.

¿Dónde se puede contaminar por la Cyclospora?

De acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías, entrevistado por Unotv.com, el parásito puede contaminar fuentes de agua utilizadas para riego después de ser eliminado por una persona infectada. Posteriormente, puede llegar a alimentos que se consumen crudos.

Entre los productos que mencionó se encuentran lechuga, cilantro, perejil, fresas, frambuesas, cebollines y albahaca, especialmente cuando se consumen frescos y sin cocción.

¿Existen casos de Cyclospora en México?

El pasado 21 de julio, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de ciclosporiasis como el de Estados Unidos, donde se han confirmado miles de casos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada el 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich señaló que estos casos son “habituales” y que “no se salen de la epidemiología común y corriente”.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora, por lo tanto”, dijo el secretario de Salud.

El especialista también destacó que no se encontró evidencia de Cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

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