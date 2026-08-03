Brote de E. coli en EE. UU.: retiran blueberries y frutos rojos congelados en 8 estados

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Al momento, las autoridades confirman 12 casos. Foto: AFP | Archivo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de infecciones por E. coli O145:H28 relacionado con blueberries y frutos rojos congelados de la marca GreenWise.

Hasta el momento se han confirmado 12 casos, cuatro personas han sido hospitalizadas y no se han registrado fallecimientos. Como medida preventiva, las autoridades pidieron no consumir los productos retirados del mercado.

¿Qué productos fueron retirados?

La cadena Publix retiró de manera preventiva todos los lotes de los siguientes productos GreenWise debido a una posible contaminación con E. coli:

Blueberries enteros orgánicos GreenWise de 283 gramos (10 onzas)

Blueberries enteros orgánicos GreenWise de 1.36 kilogramos (48 onzas)

Frutos rojos mixtos enteros orgánicos GreenWise de 283 gramos (10 onzas)

Frutos rojos mixtos enteros orgánicos GreenWise de 1.36 kilogramos (48 onzas)

La recomendación para quienes hayan adquirido alguno de estos productos es no consumirlos, desecharlos o devolverlos a la tienda para obtener un reembolso completo.

¿Dónde fueron distribuidos?

Los productos retirados fueron enviados a tiendas Publix en ocho estados de Estados Unidos:

Alabama

Florida

Georgia

Kentucky

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Tennessee

Virginia

Sin embargo, hasta ahora los casos confirmados únicamente se han registrado en Florida, con 11 personas enfermas, y Georgia, con un caso.

¿Qué síntomas provoca una infección por E. coli?

De acuerdo con la FDA, los síntomas pueden aparecer desde unos días y hasta nueve días después de consumir alimentos contaminados.

Los principales son:

Dolores o calambres intensos en el estómago

Diarrea

Náuseas y vómito

Fiebre

Las autoridades señalaron que la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento en un periodo de cinco a siete días; sin embargo, algunas infecciones pueden derivar en complicaciones graves, como insuficiencia renal, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

La FDA investiga el origen de la contaminación

La investigación apunta a la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A., ubicada en San Carlos, como proveedora de los blueberries utilizados en los productos GreenWise.

La FDA realizó una inspección remota a la compañía y detectó preocupaciones sobre otros lotes de blueberries, por lo que los productos fueron retirados del mercado y la empresa fue incluida en una Alerta de Importación. Esto permitirá que futuros embarques de blueberries congelados sean retenidos al ingresar a Estados Unidos mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que la investigación sigue abierta y no descartan ampliar el retiro a otros productos si se identifica un mayor riesgo para los consumidores.

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