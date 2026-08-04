UNAM alerta: bacteria resistente a antibióticos está presente en animales, plantas y alimentos

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Acinetobacter baumannii está presente en Animales y alimentos. Foto: Shutterstock

El Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este 3 de agosto que la bacteria Acinetobacter baumannii, resistente a múltiples antibióticos y causante de infecciones a personas hospitalizadas, afecta a más de 30 especies de animales y también se encuentra en plantas, alimentos y cuerpos de agua.

Santiago Castillo Ramírez, biólogo y doctor en Ciencias Bioquímicas, encabezó el análisis de 23 mil 205 genomas de esta bacteria. Para ello, el equipo utilizó la base de datos internacional GenBank, del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI), que reúne secuencias genéticas empleadas por investigadores de todo el mundo.

La superbacteria está también en animales y alimentos

Los resultados de la investigación informaron que Acinetobacter baumannii se encuentra en especies como perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, borregos, garzas, salmones y gusanos.

Asimismo, fue encontrada en plantas; en alimentos como leche, hortalizas, carne, frutas y verduras; así como en agua contaminada de ríos.

“Es muy relevante internacionalmente; la Organización Mundial de la Salud la tiene dentro de la categoría de patógenos críticos, para los cuales se necesitan nuevos antibióticos o terapias porque algunas infecciones que produce son muy difíciles de tratar. A esta bacteria se le considera nosocomial, porque se adquiere en hospitales. Nuestro primer hallazgo es haberla encontrado en más de 95 fuentes diferentes”. Santiago Castillo Ramírez, biólogo y doctor en Ciencias Bioquímicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a Acinetobacter baumannii dentro de su lista de patógenos prioritarios debido a su resistencia a los antibióticos disponibles.

Pero la investigación no sólo dio a conocer las diversas fuentes de la bacteria, también encontró indicios de que podría existir transmisión entre poblaciones humanas y otras especies.

“Podría haber un potencial zoonótico. En algunos casos estudiamos la direccionalidad para saber si la bacteria pasó del humano a una fuente alterna o al revés. Lo importante es que puede haber transmisión entre especies”. Santiago Castillo Ramírez, biólogo y doctor en Ciencias Bioquímicas

También se mencionó la capacidad de resistencia a los antibióticos de esta bacteria, la cual se debe a su facilidad para adquirir genes de resistencia de otros microorganismos, por lo que el equipo de la UNAM aseguró que es importante mantener una vigilancia epidemiológica eficiente.

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