SSA anuncia que no se limitarán actividades en Chiapas por brote de sarampión: confirman cerco vacunal

GENERANDO AUDIO...

Llaman a la población a vacunarse. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que no se limitarán las actividades en Chiapas pese al brote de sarampión, al asegurar que los casos están bajo control.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que ya se aplica un cerco vacunal en las zonas donde se detectaron contagios.

Reunión con autoridades de Chiapas

Kershenobich dio a conocer que este lunes sostuvo una reunión con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y con el secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz.

En el encuentro se determinó que no habrá restricciones de actividades, ya que los contagios han sido atendidos y el número de casos va a la baja.

San Cristóbal concentró el brote

El secretario de Salud federal detalló que el brote se concentró principalmente en San Cristóbal de las Casas, donde se registró el mayor número de casos.

Aclaró que todos los pacientes han recibido atención médica, ninguno ha requerido hospitalización y su evolución ha sido favorable.

“Ayer (lunes) tuvimos una reunión con el gobernador en Chiapas y el secretario de Salud y llegamos a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado de Chiapas. Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno de ellos ha sido hospitalizado y están evolucionando bien” David Kershenobich, secretario de Salud

No hay motivo de alarma; implementan cerco vacunal

Ante esta situación, el funcionario agregó que la mejor medida para controlar el brote, y que se implementó de inmediato, es el cerco vacunal.

Además, se realizó un barrido vacunal en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Ante la disminución de casos, insistió en que no hay motivo de alarma y llamó a la población a vacunarse.

“Afortunadamente han disminuido ya el número de casos y no hay motivo de alarma, lo que sí ha sido muy importante es insistir en la vacunación” David Kershenobich, secretario de Salud

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento