Consumo de drogas rompe récord mundial: 331 millones, de acuerdo con UNODC

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El consumo de drogas alcanzó un máximo histórico a nivel mundial, al registrar 331 millones de consumidores, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La cifra representa un incremento de 15 millones de personas respecto al año anterior y un crecimiento de 34% en la última década.

El reporte también advierte que México deja de ser únicamente un país de tránsito para consolidarse como un mercado de consumo de drogas. El motivo es que se registró un aumento en las atenciones por uso de sustancias, principalmente por metanfetaminas, de acuerdo con datos oficiales.

UNODC alerta por récord en el consumo de drogas y aumento en México

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 señala que el cannabis continúa como la droga más consumida en el planeta, con 256 millones de usuarios. Posteriormente, se opta por los opioides (63 millones), anfetaminas (32 millones), cocaína (25 millones) y éxtasis (21 millones).

El investigador de la UNODC, Bryce Pardo, explicó que el consumo mundial alcanzó niveles históricamente altos y destacó que alrededor de 63 millones de personas padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas. Además, indicó que más de 14 millones de personas se inyectaban drogas en 2024 y que el 64% de las muertes asociadas al consumo estuvieron relacionadas con enfermedades como hepatitis C y VIH.

Mercado de cocaína y nuevas sustancias siguen en expansión

El informe también revela que la producción potencial de cocaína superó las 4 mil toneladas en 2024, la cifra más alta registrada hasta ahora. La UNODC atribuye este crecimiento al aumento de las áreas de cultivo y a una mayor productividad de las plantaciones.

A ello se suma la expansión de las Nuevas Sustancias Psicoactivas, ya que durante 2024 la agencia monitoreó más de 700 compuestos, de los cuales 128 fueron detectados por primera vez.

Today, 1 in 16 people worldwide use drugs — more than at any point in history.



While cannabis remains the most widely used drug, the global cocaine market has reached record levels.



On Friday’s #WorldDrugDay, find out more in latest @UNODC report: https://t.co/gxsQD3jtgw pic.twitter.com/U47NCb44MH — United Nations (@UN) June 26, 2026

México incrementa atenciones por consumo de sustancias

En el caso de México, el informe indica que las atenciones por uso de sustancias aumentaron 84% entre 2020 y 2023, hasta alcanzar 132 mil 438 casos. Las metanfetaminas concentraron el 65.9% de estas atenciones.

Aunque la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 reportó una disminución en el consumo no médico de fentanilo, la UNODC advierte que el país muestra una creciente demanda de drogas ilícitas, además de mantener su papel como ruta de tránsito internacional.

Por último, la organización señaló que estos datos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, tratamiento y atención para reducir el impacto del consumo de sustancias.

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