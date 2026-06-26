¿Gritaste mucho los goles de México? 4 remedios para esa garganta irritada

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Remedios para la irritación en la garganta por gritar Foto: Shutterstock

El último partido de México ha causado que muchos de sus aficionados terminaran con dolor e irritación en la garganta debido a la euforia que significa que la Selección hiciera historia con su paso perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026.

Su último juego contra Chequia terminó con un marcador a favor de 3 a 0 y el grito de celebración no se hizo esperar. Es por esto que el propio ISSSTE ha compartido una serie de recomendaciones para que puedas remediar tus malestares.

🔥 La pasión futbolera dejó todo en la cancha… ⚽ ¡Incluyendo tu voz! 🗣️



🎉 Después de horas de gritos, porras, cantos y 3️⃣ maravillosos: 😎 ¡GOOOOOOOOOOOL! 📢



Al gritar por mucho tiempo y con tanta intensidad, las cuerdas vocales vibran de forma repetitiva y chocan entre sí… pic.twitter.com/nTnvVnGA7q — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 25, 2026

Remedios para el dolor de garganta

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha publicado, a través de sus redes sociales oficiales, una serie de recomendaciones para aquellas personas que presentan malestares leves después de los gritos que provoca la euforia por la justa mundialista.

En la publicación proporcionan cuatro remedios que te podrán ayudar a sentirte mejor:

Descanso vocal: se recomienda que se hable solo lo necesario, sin susurrar, pues esto puede ocasionar que las cuerdas vocales se fuercen.

Tomar agua: mantenerte hidratado favorece la recuperación y el funcionamiento de las cuerdas vocales.

Evita bebidas frías: las bebidas tibias son las que pueden aliviar la irritación; el té con miel, el agua tibia o los caldos son recomendables.

Humedece la garganta: un baño caliente o inhalar vapor te podrían ayudar a sentir alivio ante los malestares.

Es importante mencionar que estos remedios son para personas con malestares moderados, los cuales suelen mejorar en un periodo de 48 a 72 horas. Es por esto que será necesario que visites a un médico en caso de:

Presentar fiebre.

Problemas para respirar.

Dificultad al tragar saliva.

Que el dolor sea muy intenso.

¿Por qué al gritar se irrita la garganta?

El gritar genera una vibración en las cuerdas vocales. Es por esto que, al realizarlo por periodos prolongados y con una mayor intensidad, se genera un choque con más fuerza de lo normal.

Esto provoca que exista una irritación e inflamación, la cual repercute directamente en tu voz.

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