Nuevo estudio revela por qué las generaciones jóvenes tienen más riesgo de cáncer

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La edad biológica de los jóvenes es clave. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Las generaciones más jóvenes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer más temprano en sus vidas, y un nuevo estudio propone una posible explicación.

El envejecimiento biológico acelerado por “desgaste” entre los jóvenes parece estar interfiriendo con la forma en que sus cuerpos responden al cáncer, informaron los investigadores el 22 de junio en la revista Nature Medicine.

Cuanto más avanzada la edad biológica de un joven, mayor es su riesgo de cáncer, según los investigadores.

El estudio también encontró que el envejecimiento más rápido aumentaba el riesgo de cáncer en ciertos sistemas orgánicos en adultos jóvenes.

Por ejemplo, el envejecimiento inmunológico avanzado se asoció con cáncer de pulmón de inicio temprano, mientras que el envejecimiento acelerado del tejido graso se vinculó con el cáncer de colon temprano, según los investigadores.

“Si podemos identificar a las personas jóvenes con mayor riesgo de cáncer cuando aún están sanas, podemos centrarnos en la prevención y las estrategias de detección precoz para las personas que más se beneficiarán de las intervenciones tempranas”, dijo la investigadora principal Yin Cao en un comunicado de prensa.

Cao es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

Los cánceres diagnosticados antes de los 50 años aumentaron un 24% en todo el mundo entre 1990 y 2019, según los investigadores en notas de fondo.

En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, las personas nacidas en los años 90 enfrentan al menos un riesgo cuatro veces mayor de cáncer de colon de inicio temprano en comparación con quienes nacieron en los años 60, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, no está claro por qué los jóvenes tienen un riesgo creciente de cáncer, dado que anteriormente se consideraba una enfermedad relacionada con la edad, según los investigadores.

Las personas mayores suelen tener un mayor riesgo porque han tenido más tiempo para acumular daños celulares que pueden desencadenar el crecimiento del cáncer.

Los investigadores sospechaban que el envejecimiento biológico avanzado podría ser uno de los factores. El envejecimiento biológico es la edad que nuestros cuerpos se basan en el desgaste de la vida diaria, en contraposición a la edad cronológica que refleja nuestra fecha de nacimiento.

¿Por qué el envejecimiento biológico podría aumentar el riesgo de cáncer?

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 154 mil jóvenes adultos en el Reino Unido Biobank, un gran proyecto de investigación en salud, y de más de 10 mil participantes en un programa de investigación similar en EE. UU.

El equipo utilizó pruebas de sangre y genéticas para evaluar la edad biológica de personas de diferentes generaciones. Las pruebas evaluaron tanto el envejecimiento biológico general como la edad biológica de órganos específicos.

Los resultados mostraron que, en comparación con las personas mayores, las personas nacidas más recientemente tendían a envejecer más rápido.

Por ejemplo, los residentes del Reino Unido nacidos entre 1965 y 1975 presentaban un envejecimiento biológico un 23% más avanzado que los nacidos entre 1950 y 1954, teniendo en cuenta la edad cronológica.

De manera similar, los estadounidenses nacidos entre 1990 y 1999 envejecieron, de media, un 92% más rápido que los nacidos entre 1965 y 1969.

Este aumento del envejecimiento se relacionó con un aumento del 8% en el riesgo de cánceres de órganos de aparición temprana, según los investigadores.

Cuando los participantes se agruparon según su nivel de envejecimiento biológico, aquellos con el envejecimiento más avanzado tenían un 15% más de riesgo de cáncer de inicio temprano, según el estudio.

Este aumento del riesgo persistió incluso después de controlar los factores genéticos del cáncer, según los investigadores.

Todavía no está claro qué está impulsando este envejecimiento avanzado, según los investigadores. Factores ambientales, de estilo de vida y sociales podrían estar dejando una huella duradera en el cuerpo de las generaciones más jóvenes, provocando un envejecimiento acelerado.

“Nuestro objetivo final es descifrar cómo los entornos modernos se integran biológicamente para aumentar el riesgo de cáncer, transformando la prevención de recomendaciones amplias a intervenciones personalizadas”, dijo Cao.

“Esto nos acerca a identificar el riesgo más temprano y a desarrollar estrategias de prevención adaptadas a la biología individual”, afirmó.

Autor: Dennis Thompson

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