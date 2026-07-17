Culpan a lechuga mexicana por brotes de diarrea explosiva en varios estados de EE. UU.

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Casos de diarre explosiva siguen aumentando en Estados Unidos. Getty

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionaron un lote de lechuga procedente de México y vendida en algunos restaurantes de Taco Bell en Estados Unidos, con los casos de diarrea explosiva en al menos cinco estados americanos; Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La FDA informaron que la investigación identificó un único proveedor de lechuga de bola procedente de México, utilizada por estos establecimientos de Taco Bell.

FDA and @CDCgov continue investigating a multistate outbreak of Cyclospora illnesses.



At this time, we are advising consumers to avoid eating shredded iceberg lettuce from Mexico served at Taco Bell locations in IN, MI, KY, OH, and WV.



FDA is investigating with CDC and… — U.S. FDA (@US_FDA) July 17, 2026

También informó que se está trabajando directamente con el proveedor para determinar si la lechuga contaminada llegó a otros lugares. Y emitieron un anunció de advertencia:

“No consuma la lechuga que se sirve en los restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental”.

Hasta ahora se desconoce oficialmente el nombre del proveedor, el origen preciso de la contaminación y el riesgo de contagio en otros lugares.

El diario estadounidense The Washington Post y CNN informaron este jueves que Taylor Farms figura como una posible fuente de la contaminación.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) también están investigando otros casos de ciclosporiasis a nivel nacional.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Los síntomas principales de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito, informó los CDC.

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de contraer la infección, con un rango de entre dos días y 2 semanas o más.

Sin tratamiento, los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta un mes.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, la infección puede producirse al consumir alimentos o agua contaminados.

El brote de diarrea explosivo podría llegar a México?

En entrevista con Unotv.com, el infectólogo Alejandro Macías reconoció que, tanto él como otros colegas, han visto casos de Cyclospora en México. Y aunque no tienen que ver con el brote estadounidense, no descartó que llegue a nuestro país.



“Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México“, señaló.

El especialista destacó que existen las circunstancias por lo que “no sería raro” que el brote de Cyclospora ocurra en México.

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“. Dr. Alejandro Macías

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

El infectólogo detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

¿Cómo prevenir enfermar de la diarrea explosiva?

NEW UPDATE: A parasite outbreak is causing explosive diarrhea across America. A woman in Denver went to the bathroom FORTY TIMES (!!) in a SINGLE DAY. She's one of THOUSANDS of Americans hit by a parasite most people had never heard of a week ago: Cyclospora cayetanensis. Even… pic.twitter.com/W6g4YhEYmK — Neal K. Shah (@nealkshah) July 15, 2026

Neal K. Shah, director ejecutivo de CareYaya Health Technologies, recomendó que un método para evitar enfermar de diarrea explosiva es cocinar correctamente los alimentos.

“Más de 158 grados es la única cosa que mata a este parásito”, destacó el investigador.

“Cocina toda tu comida y evita en las siguientes dos semanas consumir vegetales crudos“, agregó Shah. Y advirtió que no basta con lavar los vegetales para eliminar al parásito.

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