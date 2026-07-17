Dr. Alejandro Macías alerta por diarrea explosiva: es dolorosa, abundante y puede durar más de tres días

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Los casos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos mantienen la atención de especialistas debido al mayor brote reportado en ese país. El infectólogo Alejandro Macías explicó que se trata de una enfermedad causada por un parásito que provoca diarrea intensa y que, en personas con enfermedades previas o adultos mayores, puede prolongarse durante semanas.

Durante una entrevista con José Cárdenas, el especialista señaló que, aunque la Dirección General de Epidemiología ya mantiene el tema en el radar, en México no existe evidencia de un brote nacional. Agregó que el parásito ya circula de forma esporádica en el país y que algunos casos pueden presentarse durante temporadas de lluvia y calor.

Dr. Alejandro Macías explica cómo identificar la ciclosporiasis

Macías explicó que la ciclosporiasis no suele desaparecer en uno o dos días como otras diarreas comunes. Indicó que uno de los principales signos es una diarrea explosiva, abundante y persistente, que puede durar más de tres días.

También advirtió que este padecimiento no responde a los tratamientos habituales para otras infecciones intestinales y que su diagnóstico requiere solicitar de manera específica la búsqueda del parásito Cyclospora en el laboratorio, ya que no suele detectarse en los estudios parasitoscópicos convencionales.

¿Dónde puede encontrarse el parásito?

De acuerdo con el especialista, el parásito puede contaminar fuentes de agua utilizadas para riego después de ser eliminado por una persona infectada. Posteriormente, puede llegar a alimentos que se consumen crudos.

Entre los productos que mencionó se encuentran lechuga, cilantro, perejil, fresas, frambuesas, cebollines y albahaca, especialmente cuando se consumen frescos y sin cocción.

Macías comentó que, según reportes difundidos por medios estadounidenses, las autoridades investigan si el brote registrado en ese país podría estar relacionado con un proveedor de alimentos de la cadena Taco Bell, aunque la investigación continúa.

Recomendaciones ante síntomas de ciclosporiasis

El infectólogo recomendó que las personas con una diarrea persistente, explosiva o que dure más de dos o tres días acudan con un médico para recibir valoración.

Además, pidió evitar la automedicación con antibióticos y recordó que la prioridad es prevenir la deshidratación mediante el consumo de soluciones de rehidratación oral. Si el laboratorio confirma la presencia de Cyclospora, el médico podrá indicar el tratamiento adecuado.

Macías señaló que las autoridades sanitarias informarán oportunamente si se detecta un cambio en la situación epidemiológica del país.

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