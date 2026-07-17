Vacaciones sin lesiones: ortopedista comparte 8 consejos para evitar dolores, esguinces y contracturas

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Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso y diversión, pero también representan un periodo en el que aumentan las lesiones musculares y articulares debido a los viajes largos, el exceso de actividad física o el uso de calzado inadecuado.

En entrevista para Unotv.com, el ortopedista y traumatólogo Víctor Axotla Baena compartió una serie de recomendaciones para evitar que una contractura, un esguince o incluso una fractura arruinen el descanso.

Haz pausas durante los viajes en carretera

Permanecer muchas horas sentado puede provocar tensión en el cuello, los hombros, la espalda y las piernas.

Por ello, el especialista recomienda detener el vehículo cada cierto tiempo para caminar y realizar estiramientos de cuello, hombros, brazos, cintura y espalda, con el objetivo de prevenir contracturas musculares.

Si el dolor persiste después del viaje, lo recomendable es acudir con un médico para una valoración.

En avión, cuida tu postura

Los vuelos prolongados también favorecen las molestias musculares. Para reducir el riesgo, el ortopedista aconseja:

Usar un cojín para el cuello

Mantener la espalda completamente apoyada en el asiento

Llevar calzado cómodo

Estirar las piernas con frecuencia

Levantarse periódicamente para caminar y mover las articulaciones

Utilizar medias de compresión si existe tendencia a que se hinchen las piernas

No quieras hacer en vacaciones el ejercicio de todo el año

Uno de los errores más comunes es realizar actividad física intensa sin preparación previa.

El especialista explicó que muchas personas comienzan a caminar largas distancias o practican deportes sin estar acostumbradas, lo que puede derivar en contracturas o lesiones musculares.

La recomendación es aumentar la actividad de manera gradual y procurar realizar entre 5 mil y 10 mil pasos diarios, dependiendo de la condición física de cada persona.

Cuidado con los clavados

Durante la temporada vacacional también aumentan los accidentes en albercas y balnearios.

El médico advirtió que lanzarse de cabeza sin conocer la profundidad del agua puede ocasionar lesiones graves en la columna cervical e incluso fracturas.

Antes de realizar un clavado, es importante verificar que la profundidad sea adecuada.

Usa el calzado correcto

Elegir el calzado adecuado puede hacer la diferencia entre disfrutar el viaje o sufrir una lesión.

Axotla Baena explicó que un mal apoyo del pie incrementa el riesgo de torceduras y esguinces, especialmente durante caminatas largas.

Para actividades como senderismo o recorridos extensos, recomendó utilizar botas o calzado que sujeten bien el tobillo y ofrezcan estabilidad.

Adultos mayores requieren mayor atención

Si viajas con personas mayores, es importante extremar precauciones.

El especialista explicó que, con la edad, muchas personas arrastran los pies al caminar y disminuye su fuerza muscular, lo que aumenta el riesgo de caídas.

Por ello, recomendó acompañarlas durante los recorridos, ayudarlas al caminar y procurar que descansen con frecuencia.

Lleva un botiquín básico

El ortopedista sugirió preparar un botiquín antes de salir de viaje que incluya:

Vendas y gasas

Antiséptico

Gel para contracturas musculares

Bolsas de hielo o algún medio para aplicar compresas frías

Analgésicos y antiinflamatorios de uso común

En caso de presentar una lesión importante o dolor persistente, es fundamental buscar atención médica y evitar automedicarse.

No olvides protegerte del calor

Además de cuidar músculos y articulaciones, el especialista recordó la importancia de utilizar gorra o sombrero, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol para disminuir el riesgo de un golpe de calor.

Finalmente, destacó que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar las vacaciones sin contratiempos y resumió su recomendación con una frase: “El movimiento es vida y la vida es movimiento“.

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