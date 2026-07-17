Revelan marca de lechuga ligada a miles de casos de diarrea explosiva en EE. UU.

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La lechuga romana de Taylor Farms, vendida en algunos restaurantes de Taco Bell en Estados Unidos, fue vinculada a miles de casos de diarrea explosiva que afectan a 34 entidades estadounidenses, dijo una fuente familiarizada con la investigación a CNN.

Los casos de la enfermedad intestinal, causada por el parásito Cyclospora, siguen aumentando en el país vecino, con casi siete mil casos en investigación desde el 1 de mayo, según datos publicados el martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, se considera que el brote vinculado a esta marca de lechuga es de carácter regional, destacó la cadena televisiva.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano emitió una alerta de viaje, mientras que expertos, como el infectólogo Alejandro Macías, no descartan que el brote de “diarrea explosiva” pueda llegar a México.

¿Dónde se concentra el brote de Cyclospora en EE. UU.?

Los primeros casos comenzaron a registrarse a finales de junio en Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, donde se contabilizan 400 contagios.

Posteriormente, otros estados reportaron infecciones, incluyendo Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Texas.

Cabe mencionar que Michigan se convirtió en uno de los estados con mayor número de casos registrados.

Asimismo, las autoridades estatales indicaron que investigan posibles vínculos con productos de hoja verde, aunque no existe una confirmación definitiva.

Los síntomas de la diarrea explosiva

El infectólogo Alejandro Macías explicó que la diarrea explosiva se caracteriza por síntomas como:

Diarrea abundante

Cólicos

Inflamación abdominal

Fiebre (ocasional)

“Es una diarrea explosiva, así lo dice su nombre, es una diarrea de la que la gente no está acostumbrada, no es tan dolorosa, frecuentemente viene con fiebre, no necesariamente, pero es muy abundante y dura hasta semanas”. Dr. Alejandro Macías

Una característica de la enfermedad es que puede prolongarse por semanas de forma crónica.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, la infección puede producirse al consumir alimentos o agua contaminados.

El brote de diarrea explosivo podría llegar a México

En entrevista con Unotv.com, Alejandro Macías reconoció que, tanto él como otros colegas, han visto casos de Cyclospora en México. Y aunque no tienen que ver con el brote estadounidense, no descartó que llegue a nuestro país.



“Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México“, señaló.

El especialista destacó que existen las circunstancias por lo que “no sería raro” que el brote de Cyclospora ocurra en México.

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“. Dr. Alejandro Macías

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

El infectólogo detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

¿Cómo prevenir enfermar de la diarrea explosiva?

NEW UPDATE: A parasite outbreak is causing explosive diarrhea across America. A woman in Denver went to the bathroom FORTY TIMES (!!) in a SINGLE DAY. She's one of THOUSANDS of Americans hit by a parasite most people had never heard of a week ago: Cyclospora cayetanensis. Even… pic.twitter.com/W6g4YhEYmK — Neal K. Shah (@nealkshah) July 15, 2026

Neal K. Shah, director ejecutivo de CareYaya Health Technologies, recomendó que un método para evitar enfermar de diarrea explosiva es cocinar correctamente los alimentos.

“Más de 158 grados es la única cosa que mata a este parásito”, destacó el investigador.

“Cocina toda tu comida y evita en las siguientes dos semanas consumir vegetales crudos“, agregó Shah. Y advirtió que no basta con lavar los vegetales para eliminar al parásito.

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