¿Los panditas ya no serán rojos? Cuándo dejará de ocuparse el rojo 3 en México

GENERANDO AUDIO...

Rojo 3 no se usará en México Foto: Pexels

La Revista del Consumidor informó que la eritrosina, también conocida como “Rojo 3”, FD&C Red No. 3 o E127, ya no se utilizará en alimentos, bebidas y suplementos, teniendo 24 meses, a partir de mayo de 2026, para que ya no haya productos con este ingrediente.

Pues desde el 28 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Nación la decisión de retirar de México dicho colorante, dándoles a las empresas este plazo para retirar sus productos y sustituirlo.

El Rojo 3 dejará de utilizarse en alimentos, bebidas y suplementos en México, dando paso a cambios en la formulación de algunos productos.



Desliza y conoce qué cambia, cuándo sucederá y qué debes revisar en las etiquetas.#Profeco #ConsumidorInformado #DecideMejor #Rojo3… pic.twitter.com/ukJZMMvTrD — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) August 13, 2026

¿Por qué se eliminó el Rojo 3 en México?

De acuerdo con la publicación de la Revista perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la decisión se tomó tras estudios realizados por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en donde se dictaminó que la exposición a este producto es mayor al doble de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La estimación diaria es de 0.231 mg por kilo de peso a la que se expone la población mexicana, mientras que el límite señalado por la OMS es de 0.1 mg por kilo.

Este límite, conocido como IDA (Ingesta Diaria Admisible), se describe como lo que “una persona puede ingerir diariamente y durante toda su vida, a partir de todas las fuentes de la dieta, sin riesgo toxicológico apreciable, es decir, sin efectos adversos comprobados sobre órganos, el desarrollo, reproducción, carcinogenicidad, neuro-conducta, alergias u otros desenlaces evaluados por el JECFA”.

Este tipo de colorante también se indetificó en productos como polvos para gelatinas, gomitas, chicles, dulces confitados y otros, los cuales son altamenteconsumidos por la población infantil.

De acuerdo con los resultados de dos estudios separados de toxicidad crónica y carcinogenicidad, publicados en 1987, que esta sustancia puede inducir tumores tiroideos en ratas macho, constituyendo así la base toxicológica de la IDA vigente.

Es por estos motivos que se tomó la decisión por parte de las autoridades de retirar el colorante de los productos y dar un plazo de 24 meses para que se lleve a cabo.

La propiaRevista del Consumidor indicó algunas alternativas para sustituir el colorante rojo en sus productos, como lo son el betabel, el carmín o las antocianinas, pigmentos naturales presentes en frutas, verduras y plantas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.