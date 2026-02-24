Controlar el sarampión en México tomaría hasta dos años, advierten expertos

GENERANDO AUDIO...

Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina, comentó en entrevista con UnoTV.com, que controlar el brote de sarampión en México podría tomar hasta dos años.

El especialista señaló que, pese a la campaña intensiva de vacunación que mantienen autoridades federales y estatales, la magnitud del rezago en cobertura y el aumento de casos complican una contención inmediata.

En los últimos meses, el sarampión ha dejado 32 muertes en el país, lo que mantiene encendidas las alertas sanitarias mientras se refuerzan las estrategias de inmunización.

Baja vacunación y fallas en adquisición ocasionaron el brote de sarampión

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, recordó que tras la erradicación del virus los esquemas de vacunación han sufrido modificaciones, particularmente durante los años 2020 y 2021, cuando la pandemia de COVID-19 impactó directamente en la aplicación de biológicos.

“En 1996 México se declaró libre de sarampión (…) y en 2020 y 2021, simultáneamente que vivíamos la pandemia, hubo una modificación en el esquema de vacunación”. Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León

Para el integrante de la Academia Nacional de Medicina, Éctor Jaime Ramírez Barba, la pandemia explica solo una parte del problema: “Estuvimos encerrados y se puede entender que ese año disminuyera la vacunación, pero ya fueron dos años en los que no se aplicó la vacuna”, señaló.

El especialista agregó que entre 2020 y 2025 el Congreso aprobó más de 62 mil millones de pesos para la compra de vacunas; sin embargo, aseguró que solo se ejerció el 29% del presupuesto destinado.

También atribuyó el desabasto a los cambios en el mecanismo de adquisición de medicamentos durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que (dijo) afectó la compra de biológicos.

Ramírez Barba alertó que en el último mes y medio se ha registrado el 20% del total de casos recientes y que existen más de cuatro mil casos en estudio.

“Claramente estamos en una epidemia”, afirmó.

Controlar el brote de sarampión podría llevarle hasta dos años a México

Especialistas como Ramírez Barba, estiman que controlar el brote podría tomar entre uno y dos años, siempre y cuando se implementen campañas intensivas de vacunación y se retomen jornadas nacionales:

“Yo calculo que nos puede llevar uno o dos años, si hacemos una campaña intensiva, volver a instalar tres o cuatro semanas nacionales de vacunación”. Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina,

Dicho tiempo se debe a que según, Michel Martínez, especialista de la Unidad de Vigilancia de TecSalud, el sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, por lo que se requiere una cobertura de vacunación superior al 95% para evitar brotes: “Lograr esa cobertura implica todo un reto hoy en día”, advirtió.

Al momento, autoridades han instalado puestos semifijos y móviles para ampliar el acceso. El coordinador médico regional en Cuauhtémoc, Leonardo Cortés, informó que, actualmente, operan 15 módulos.

No obstante, ciudadanos reportan que las dosis disponibles son limitadas. En uno de los puntos de vacunación se informó que solo había 350 dosis disponibles en ese momento.

