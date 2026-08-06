Detectan en Francia un contagio de hantavirus Andes; paciente fue aislado en España

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El turista con hantavirus reside habitualmente en Argentina. Foto: AFP|Ilustrativa

Un turista franco-argentino que visitó Francia durante la segunda quincena de julio dio positivo a hantavirus de la cepa Andes, la única variante conocida con capacidad de transmitirse entre personas. El paciente fue aislado junto con su familia en Galicia, España, informaron este jueves las autoridades sanitarias de ambos países.

El Ministerio de Sanidad de Francia aclaró que el caso no está relacionado con el brote registrado a bordo del crucero MV Hondius y aseguró que, por el momento, no existe circulación generalizada del virus en territorio francés.

Este jueves hemos tenido conocimiento de que un ciudadano franco-argentino de viaje por Europa, y que en estos momentos se encuentra en territorio español, en Galicia, dio positivo a hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) August 6, 2026

Las autoridades detallaron que el hombre, quien reside habitualmente en Argentina, presentó únicamente un cuadro respiratorio leve y actualmente no presenta síntomas. La presencia de la cepa Andes fue confirmada por el Centro Nacional de Referencia del Instituto Pasteur.

#Communiqué | Hantavirus Andes : un cas importé franco-argentin, en voyage touristique en France, a été détecté sur le territoire.



Les autorités sanitaires ont été informées d’un cas d’hantavirus sur le territoire. La souche Andes a été confirmée par le CNR ce jeudi 6 août. Le… pic.twitter.com/ijWuIWpEbw — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) August 6, 2026

El Ministerio de Sanidad de España informó que el paciente permanece aislado en su domicilio en Galicia, donde se encuentra en buen estado de salud.

Las autoridades españolas activaron los protocolos sanitarios correspondientes y comenzaron el rastreo de los posibles contactos para descartar nuevos contagios.

Mientras tanto, Francia indicó que continúa reconstruyendo el recorrido del paciente durante su estancia en ese país para identificar cualquier posible exposición.

Descartan relación con el brote del crucero MV Hondius

El nuevo contagio fue descartado como parte del brote ocurrido en el crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril con destino a Cabo Verde.

Ese episodio dejó 13 casos confirmados y tres fallecimientos. Además, la única paciente francesa infectada durante el viaje salió este jueves de la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hospitalizada durante casi tres meses, y fue trasladada a un centro de rehabilitación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluido ese brote a principios de julio, al considerar que ya no existía riesgo de nuevos contagios tras el periodo de vigilancia de los contactos.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad que se transmite inicialmente a los seres humanos por contacto con roedores infectados o sus excretas. Puede provocar un síndrome pulmonar grave y, según las autoridades sanitarias, tiene una letalidad de entre 30 y 40% en algunos casos.

La cepa Andes, que circula principalmente en América del Sur, es la única variante del hantavirus con evidencia de transmisión entre personas.

Aunque cada año se registran decenas de miles de infecciones por hantavirus en el mundo, no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra la enfermedad. En Francia se reportan decenas o cientos de casos anuales, aunque corresponden a cepas distintas a la variante Andes.

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