Salud descarta brote de diarrea explosiva en México; hay 33 casos en 13 estados

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El secretario de Salud descartó un brote activo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Secretaría de Salud federal aseguró que en México no existe un brote de ciclosporiasis, los casos que provocan diarrea explosiva y que crecen en Estados Unidos.

David Kershenobich, secretario de Salud, dijo que cada año hay casos en nuestro país sin que signifiquen un brote.

Mencionó que van 33 casos confirmados en 13 estados y continúa la vigilancia epidemiológica en todo el país.

“Se han identificado 33 casos en nacionales en 13 estados, esta frecuencia equivale al 0.00002% de la población, es decir, no tenemos un brote activo en México”. David Kershenobich, secretario de Salud federal

Mensaje del secretario de Salud, David Kershenobich:



Es importante mencionar que los casos de ciclosporiasis que existen actualmente en México representan el 0.00002% de la población, lo que significa que no tenemos un brote activo. pic.twitter.com/UN0wC6qmcH — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

La dependencia llamó a reforzar las medidas de higiene, como el lavado de manos, frutas y verduras, además de consumir agua potable, para prevenir esta enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

“La transmisión de Cyclospora de persona a persona es poco común y el riesgo principal está en el consumo de frutas, verduras o agua contaminada. Por ello, recomendamos lavar las frutas y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas pelarlas o cocinarlas el calor destruye al parásito lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos antes de comer y después de usar el baño consumir agua potable o hervida” David Kershenobich, secretario de Salud federal

Ante casos de diarrea explosiva en México, piden mantener la calma

El funcionario reiteró que, ante los contagios en Estados Unidos, así como de los viajeros de Reino Unido, inmediatamente se activaron los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y epidemiológica correspondientes.

Esto a través de la Dirección de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El funcionario destacó que es importante mantener la calma y mencionó que la Cyclospora cayetanensis es un parásito que está presente en todo el mundo y que ocurre de manera recurrente.

“Cada año se registran algunos casos en nuestro país sin que ello constituya un brote o una señal de alarma”, alegó el funcionario federal.

De la misma manera, Kershenobich explicó que, al momento, las muestras analizadas por México y Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en la empacadora investigada en Guanajuato.

Además, informó que los estudios realizados en hoteles de Quintana Roo continúan y que los resultados serán dados a conocer una vez que concluyan.

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