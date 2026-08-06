¿De qué se enferman más los jaliscienses? Revela las 20 principales causas

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En Jalisco, la depresión es una enfermedad común. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las infecciones respiratorias agudas fueron la principal causa de enfermedad en Jalisco durante 2024, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) con datos de los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud. El estudio también ubica a las infecciones intestinales, las de vías urinarias, la obesidad y la diabetes entre los padecimientos con mayor incidencia en la entidad.

El panorama elaborado por el IIEG busca identificar los principales problemas de salud que afectan a la población jalisciense, detectar los grupos con mayor riesgo y contribuir al diseño de estrategias de atención y prevención.

Enfermedades en Jalisco

Según el análisis, las infecciones respiratorias agudas encabezaron la lista con 858 mil 518 casos registrados durante 2024. En segundo lugar se ubicaron las infecciones intestinales, con 228 mil 237 casos, seguidas por las infecciones de vías urinarias, con 194 mil 40.

El cuarto lugar correspondió a la gingivitis y enfermedad periodontal, con 76 mil 326 casos, mientras que las úlceras, gastritis y duodenitis ocuparon el quinto sitio, con 55 mil 794 diagnósticos.

¿A quiénes les afectan más las enfermedades respiratorias?

El estudio también muestra que las infecciones respiratorias afectaron principalmente a las mujeres, quienes concentraron 482 mil 564 casos, equivalentes al 56.2% del total, mientras que los hombres registraron 375 mil 954 casos, es decir, el 43.8%.

Por grupos de edad, las niñas y niños de 1 a 14 años fueron los más afectados, con 275 mil 190 casos, lo que representa el 32.1 por ciento del total. Les siguieron las personas de 25 a 49 años, con 257 mil 307 casos (30%), y los adultos mayores de 60 años, con 88 mil 127 casos, equivalentes al 10.3%.

Las principales 20 enfermedades en Jalisco

Dentro de las enfermedades crónicas, la obesidad se colocó en el séptimo lugar, con 46 mil 633 casos, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 ocupó el decimoprimer sitio, con 33 mil 525 casos registrados.

A continuación, el listado de las 20 principales enfermedades en Jalisco:

Infecciones respiratorias agudas

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas

Infección de vías urinarias

Gingivitis y enfermedad periodontal

Úlceras, gastritis y duodenitis

Dengue no grave

Obesidad

Intoxicación por picadura de alacrán

Hipertensión arterial

Conjuntivitis

Diabetes mellitus tipo 2

Otitis media aguda

Vulvovaginitis

Neumonías y bronconeumonías

Insuficiencia venosa periférica

Accidentes de transporte en vehículos con motor

Faringitis y amigdalitis estreptocócicas

Asma

Depresión

Dengue con signos de alarma

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