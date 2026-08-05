¿Por qué te enfermas al volver de vacaciones? La UNAM explica las causas

GENERANDO AUDIO...

Enfermar después de vacaciones puede deberse a varios factores. Foto: Getty Images

¿Siempre te enfermas después de las vacaciones? Aunque muchas personas aseguran que cada vez que regresan de un viaje presentan gripe, diarrea, malestar estomacal o cansancio, de acuerdo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las vacaciones no provocan enfermedades por sí mismas.

Lo que realmente ocurre es que durante este periodo se acumulan diversos factores que aumentan el riesgo de enfermar o hacen que los síntomas aparezcan justo al volver a la rutina.

¿Por qué algunas personas se enferman al volver de vacaciones?

De acuerdo con el también vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, los cambios de hábitos, la mayor exposición a personas, el periodo de incubación de algunas enfermedades e incluso el estrés del regreso influyen en esta percepción.

Durante las vacaciones es común modificar los horarios de sueño, la alimentación y la actividad física. Además, quienes viajan permanecen más tiempo en aeropuertos, terminales de autobuses, aviones, hoteles, restaurantes, museos y otros sitios concurridos, donde aumenta la posibilidad de entrar en contacto con virus respiratorios u otros microorganismos.

A ello se suman factores como el uso prolongado del aire acondicionado, los cambios bruscos de temperatura, la exposición al sol, la deshidratación y los trayectos largos, condiciones que pueden favorecer la aparición de algunos padecimientos o agravar enfermedades preexistentes.

Foto: Jennifer Turrubiartes

La alimentación también influye. Comer fuera de casa, probar alimentos diferentes o modificar los horarios habituales puede ocasionar molestias digestivas, alergias alimentarias o, en algunos casos, infecciones gastrointestinales relacionadas con el consumo de agua o alimentos contaminados.

Uno de los principales motivos por los que muchas personas creen que “las vacaciones enferman” tiene que ver con el periodo de incubación de algunas enfermedades.

De acuerdo con el especialista, una persona puede contagiarse durante el viaje o incluso en el trayecto de regreso y comenzar a presentar síntomas cuando ya volvió al trabajo o a la escuela. Esto puede ocurrir con diversas infecciones respiratorias y gastrointestinales, e incluso con enfermedades como el dengue, cuyos síntomas pueden aparecer varios días después de la exposición al virus.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de enfermar?

El especialista indicó que algunos grupos deben tener mayores cuidados tras un viaje, entre ellos:

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión

Quienes estuvieron expuestos a grandes concentraciones de personas

En el caso de quienes viven con enfermedades crónicas, cambiar los horarios de los medicamentos, modificar la alimentación o suspender los tratamientos puede provocar descompensaciones que suelen manifestarse al regresar.

Respecto a niñas, niños y adolescentes que aún permanecen de vacaciones, el académico señaló que también existe un mayor riesgo de accidentes, intoxicaciones y otros incidentes cuando pasan más tiempo sin la supervisión de un adulto.

¿Cómo evitar enfermarte después de las vacaciones?

Para disminuir el riesgo, el doctor Mauricio Rodríguez recomendó mantener medidas básicas de prevención, como:

Lavarse las manos con frecuencia

Consumir agua potable y alimentos bien cocidos

Dormir las horas suficientes

Mantenerse bien hidratado

Ventilar los espacios cerrados

Utilizar cubrebocas en sitios concurridos o si se presentan síntomas respiratorios

También aconsejó, cuando sea posible, dejar un día de transición entre el regreso del viaje y la reincorporación al trabajo o a la escuela para recuperar gradualmente los horarios habituales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.