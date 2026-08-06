Van 33 casos confirmados de ciclosporiasis en México: Salud federal

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SSA no reporta muertes por la diarrea explosiva. Foto: Getty images

La Secretaría de Salud informó que se han registrado 33 casos de Cyclospora cayetanensis, el parásito que provoca ciclosporiasis, enfermedad que provoca la llamada diarrea explosiva. Hasta el momento, no se reportan defunciones asociadas con este padecimiento.

La dependencia federal señaló que mantiene la vigilancia epidemiológica en el país ante los reportes internacionales relacionados con la ciclosporiasis.

Respecto a los 16 hoteles de Quintana Roo vinculados con un reporte emitido por el Reino Unido, la Secretaría de Salud indicó que los análisis de las muestras recolectadas en esos establecimientos continúan en proceso.

Anteriormente, autoridades mexicanas realizaron verificaciones en una empacadora de Guanajuato señalada por Estados Unidos como posible fuente de contagio. Como parte de las investigaciones, México y Estados Unidos analizaron muestras de lechuga y, hasta el momento, no han detectado la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Las autoridades recordaron que el principal síntoma de la ciclosporiasis es una diarrea acuosa y frecuente, que en algunos casos puede ser explosiva. Además, puede estar acompañada de fatiga extrema, pérdida del apetito y cólicos estomacales.

Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y dos semanas después del contagio.

Asimismo, explicaron que la ciclosporiasis se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis y que no se contagia de persona a persona de forma directa.

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