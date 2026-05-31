Ébola suma 43 muertes y más de 263 casos confirmados en Congo y Uganda

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Ébola suma 43 muertes y más de 263 casos en Congo y Uganda. Foto: AFP.

El director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), Jean Kaseya, informó que el brote de ébola ha dejado 43 fallecidos y más de 263 casos confirmados desde que fue declarada hasta el pasado sábado.

En un editorial publicado en el Financial Times, Kaseya señaló que actualmente existen más de mil 100 casos sospechosos bajo investigación. Indicó además que la situación representa un desafío para los países afectados, para Africa CDC y para la Unión Africana, al advertir que el riesgo de propagación regional ya se encuentra presente.

Brote de ébola en RDC concentra la mayoría de los casos

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo publicó un balance actualizado en el que reportó 42 fallecimientos relacionados con el brote dentro de su territorio.

Las autoridades sanitarias detallaron que se han identificado alrededor de 3 mil 200 contactos vinculados a los casos detectados. De ellos, 967 permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

La provincia de Ituri continúa siendo el principal foco de la enfermedad con 245 casos confirmados. Además, se han registrado 15 casos en Kivu Norte y tres más en Kivu Sur.

Por su parte, Uganda ha notificado nueve casos confirmados de ébola, entre ellos una defunción.

Los datos oficiales también indican que, de 70 muestras analizadas durante el 29 de mayo, 54 resultaron positivas al virus, lo que representó el 77.1% del total procesado ese día.

Casos de ébola avanzan en medio de desplazamientos fronterizos

Jean Kaseya explicó que el contexto de seguridad en el norte y noreste de la RDC ha influido en la expansión del brote.

Según el funcionario, los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos armados han provocado desplazamientos constantes de población a través de las fronteras entre la República Democrática del Congo y Uganda.

Kaseya advirtió que los sistemas de salud enfrentan una fuerte presión debido al incremento de pacientes. También recordó que para la cepa responsable del actual brote no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico disponible.

Las autoridades sanitarias mantienen las labores de vigilancia epidemiológica, identificación de contactos y análisis de muestras para intentar contener la transmisión de la enfermedad.

OMS evalúa situación del brote de ébola en Ituri

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este fin de semana la ciudad de Bunia, capital de la provincia de Ituri, con el objetivo de evaluar la situación y reunirse con las autoridades sanitarias congoleñas.

Durante la visita sostuvo encuentros con representantes del Gobierno, incluido el ministro de Salud, Roger Kamba.

En una conferencia de prensa realizada el sábado, Kamba estimó que las autoridades podrían contener o controlar el brote en un periodo de entre cuatro y seis meses.

Por su parte, Tedros recordó la experiencia acumulada por la RDC en brotes anteriores de ébola y señaló que ese conocimiento constituye una herramienta clave para enfrentar la emergencia sanitaria actual, pese a la ausencia de una vacuna específica para la cepa involucrada.

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