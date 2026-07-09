Cólera y dengue: alto riesgo en México por El Niño, alerta OPS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que El Niño puede elevar el riesgo de enfermedades como el cólera, el dengue y los golpes de calor en América, incluido México.
El organismo internacional también advirtió que el fenómeno aumentará la probabilidad de sequías, inundaciones, tormentas tropicales y olas de calor hasta inicios de 2027.
Cólera, dengue y calor: enfermedades de alto riesgo por El Niño
Entre los principales riesgos sanitarios señalados por la OPS están:
- Cólera y enfermedades por agua contaminada
- Dengue
- Zika
- Chikungunya
- Oropouche
- Fiebre amarilla
- Sarampión
- Malaria
- Enfermedades respiratorias
- Golpes de calor
- Malnutrición
¿Qué pasa con México ante El Niño?
El documento identificó al norte de México como una zona de alto riesgo por condiciones más cálidas y secas.
Esto puede aumentar problemas relacionados con sequía, calor extremo, incendios forestales, humo, polvo y menor disponibilidad de agua.
Para México, los riesgos más relevantes son:
- Golpes de calor por temperaturas elevadas
- Deshidratación
- Problemas respiratorios por humo o mala calidad del aire
- Dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos
- Enfermedades diarreicas por falta de agua segura
- Presión sobre servicios de salud
- Afectaciones a personas vulnerables
La OPS también ubicó a México en el grupo de riesgo medio, junto con países como Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú.
Cólera y agua contaminada: por qué sube el riesgo
La OPS clasificó el cólera y otras enfermedades transmitidas por agua como de muy alto riesgo tanto en sequía como en lluvias fuertes.
En condiciones secas, el problema es la falta de agua para higiene. El documento señaló que, ante escasez, las familias pueden almacenar agua, lo que también puede generar otros riesgos.
En condiciones húmedas, el peligro viene por inundaciones y contaminación de fuentes de agua. Esto puede facilitar enfermedades como:
- Cólera
- Tifoidea
- Shigelosis
- Hepatitis A
- Hepatitis E
- Diarreas infecciosas
Dengue, zika y chikungunya: mosquitos bajo alerta
El dengue es uno de los principales riesgos que puede derivar de las lluvias, pero también por la sequía.
“Cuando falta agua, las personas suelen guardarla en cubetas, tambos o recipientes. Si no se tapan bien, pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes, transmisor de dengue, zika y chikungunya“, destacó.
La OPS advirtió que los cambios en almacenamiento de agua durante temporadas secas puede facilitar la reproducción de mosquitos.
¿Quiénes son más vulnerables?
La OPS/OMS pide poner atención especial en personas con mayor riesgo ante calor, sequía, inundaciones o enfermedades.
Los grupos más vulnerables son:
- Niñas y niños
- Mujeres embarazadas
- Adultos mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Trabajadores al aire libre
- Comunidades indígenas
- Migrantes y desplazados
- Personas con acceso limitado a salud y agua segura
Por ello, la OPS recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar agua segura, mantener la vacunación, preparar servicios de salud ante emergencias y comunicar riesgos de forma clara a la población.
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