Cólera y dengue: alto riesgo en México por El Niño, alerta OPS

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Bacterias vibrio cholerae causantes del cólera. | Foto: Shutterstock.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que El Niño puede elevar el riesgo de enfermedades como el cólera, el dengue y los golpes de calor en América, incluido México.

El organismo internacional también advirtió que el fenómeno aumentará la probabilidad de sequías, inundaciones, tormentas tropicales y olas de calor hasta inicios de 2027.

Cólera, dengue y calor: enfermedades de alto riesgo por El Niño

Entre los principales riesgos sanitarios señalados por la OPS están:

Cólera y enfermedades por agua contaminada

Dengue

Zika

Chikungunya

Oropouche

Fiebre amarilla

Sarampión

Malaria

Enfermedades respiratorias

Golpes de calor

Malnutrición

¿Qué pasa con México ante El Niño?

El documento identificó al norte de México como una zona de alto riesgo por condiciones más cálidas y secas.

Esto puede aumentar problemas relacionados con sequía, calor extremo, incendios forestales, humo, polvo y menor disponibilidad de agua.

Para México, los riesgos más relevantes son:

Golpes de calor por temperaturas elevadas

por temperaturas elevadas Deshidratación

Problemas respiratorios por humo o mala calidad del aire

por humo o mala calidad del aire Dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos

Enfermedades diarreicas por falta de agua segura

por falta de agua segura Presión sobre servicios de salud

Afectaciones a personas vulnerables

La OPS también ubicó a México en el grupo de riesgo medio, junto con países como Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú.

Cólera y agua contaminada: por qué sube el riesgo

La OPS clasificó el cólera y otras enfermedades transmitidas por agua como de muy alto riesgo tanto en sequía como en lluvias fuertes.

En condiciones secas, el problema es la falta de agua para higiene. El documento señaló que, ante escasez, las familias pueden almacenar agua, lo que también puede generar otros riesgos.

En condiciones húmedas, el peligro viene por inundaciones y contaminación de fuentes de agua. Esto puede facilitar enfermedades como:

Cólera

Tifoidea

Shigelosis

Hepatitis A

Hepatitis E

Diarreas infecciosas

Dengue, zika y chikungunya: mosquitos bajo alerta

El dengue es uno de los principales riesgos que puede derivar de las lluvias, pero también por la sequía.

“Cuando falta agua, las personas suelen guardarla en cubetas, tambos o recipientes. Si no se tapan bien, pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes, transmisor de dengue, zika y chikungunya“, destacó.

La OPS advirtió que los cambios en almacenamiento de agua durante temporadas secas puede facilitar la reproducción de mosquitos.

¿Quiénes son más vulnerables?

La OPS/OMS pide poner atención especial en personas con mayor riesgo ante calor, sequía, inundaciones o enfermedades.

Los grupos más vulnerables son:

Niñas y niños

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Trabajadores al aire libre

Comunidades indígenas

Migrantes y desplazados

Personas con acceso limitado a salud y agua segura

Por ello, la OPS recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar agua segura, mantener la vacunación, preparar servicios de salud ante emergencias y comunicar riesgos de forma clara a la población.

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