Ébola rebasa los 3 mil casos en RD Congo; Ituri concentra casi el 90% de contagios

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Ituri concentra cerca del 90% de los contagios. Foto: AFP

Más de 3 mil casos de ébola, entre ellos mil 354 muertes, se han registrado en la República Democrática del Congo (RDC) desde el inicio de la epidemia, informaron autoridades congoleñas este domingo, luego de que a mediados de julio se superara el umbral de los 2 mil casos.

La RDC se enfrenta a un brote de ébola en el este del país, una región asolada por más de 30 años de conflictos armados.

La enfermedad, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha matado a más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera en la RDC causó cerca de 2 mil 300 muertos de 3 mil 500 casos registrados entre 2018 y 2020.

Ituri, el epicentro del brote

La epidemia número 17 en la RDC, declarada oficialmente el 15 de mayo, es producto del virus Bundibugyo, para el que no existe ni vacuna ni tratamiento.

El domingo, se habían confirmado 3 mil 75 casos en cinco provincias del país, entre ellos mil 354 decesos, según datos oficiales.

El umbral de los 2 mil casos confirmados se había superado el 15 de julio.

El epicentro de la crisis se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que concentra cerca del 90% de los casos, según la OMS.

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