El peligro invisible de los incendios forestales: conoce los componentes del humo que afectan la salud

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Cuida tu salud ante los incendios forestales. Foto: Shutterstock | AFP

Los incendios forestales no solo representan un peligro por las llamas, sino también por los humos tóxicos que liberan y que pueden afectar la salud incluso a cientos de kilómetros de distancia. Las partículas y gases generados durante estos fenómenos pueden provocar problemas respiratorios, cardiovasculares y agravar enfermedades previamente controladas.

Durante el verano diversos incendios han afectado zonas de Europa, lo que ha reavivado las alertas sobre los riesgos sanitarios asociados a la contaminación del aire provocada por estos eventos.

¿Qué contienen los humos de los incendios forestales?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses), los incendios de vegetación liberan gases y partículas contaminantes que pueden ser peligrosos para el organismo.

Entre los principales componentes se encuentran las partículas finas, consideradas especialmente dañinas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones. También destaca el monóxido de carbono, uno de los contaminantes más abundantes durante estos episodios.

Además, los humos pueden contener sustancias químicas como dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles como acroleína, formaldehído y benceno, así como otros compuestos semivolátiles.

Cuando los incendios alcanzan vehículos o construcciones, pueden incorporarse nuevos contaminantes provenientes de los materiales quemados.

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante el humo?

Las personas que se encuentran cerca del incendio pueden presentar irritación en las vías respiratorias, pero los efectos pueden extenderse a poblaciones ubicadas en la dirección del viento, debido a que las partículas contaminantes pueden permanecer en el ambiente durante horas o incluso días.

Los grupos más vulnerables son:

Personas adultas mayores .

. Personas con enfermedades respiratorias .

. Bebés y lactantes .

. Personas con asma .

. Mujeres embarazadas.

El neumólogo francés Bruno Crestani explicó que la exposición puede descompensar enfermedades que estaban controladas. Además, señaló que los efectos no se limitan al sistema respiratorio, ya que algunas partículas pueden llegar al torrente sanguíneo y favorecer problemas como descompensaciones de diabetes, infartos o accidentes cerebrovasculares.

Las partículas contaminantes también pueden desplazarse a largas distancias. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que los incendios forestales pueden liberar una “mezcla tóxica” capaz de deteriorar la calidad del aire incluso en regiones alejadas del lugar donde ocurre el siniestro.

Bomberos enfrentan exposición directa al humo

Los bomberos son uno de los grupos con mayor exposición debido a que enfrentan directamente las emisiones durante las labores de control del fuego.

La Anses advierte que el riesgo continúa incluso después de extinguir las llamas, durante las tareas de vigilancia, investigación y limpieza, debido a la contaminación del hollín, los equipos, vehículos y materiales utilizados durante la emergencia.

¿Los incendios forestales aumentan la mortalidad?

La contaminación generada por los incendios forestales también se relaciona con un aumento en los riesgos para la salud pública.

Un informe de la revista The Lancet estimó que alrededor de 154 mil muertes en el mundo estarían relacionadas con la contaminación por partículas finas provenientes del humo de incendios forestales.

En Francia, la organización Oxfam calcula que la contaminación del aire causada por estos fenómenos podría estar vinculada con aproximadamente 2 mil 800 muertes prematuras al año.

¿Es necesario usar mascarillas durante un incendio forestal?

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas vulnerables expuestas al humo utilicen mascarillas FFP2, ya que ayudan a reducir la inhalación de partículas contaminantes.

Aunque estas mascarillas no ofrecen una protección total, especialistas señalan que sí brindan una protección significativa ante la exposición.

Además, la Anses recomienda:

Limitar los desplazamientos y el tiempo al aire libre durante episodios de humo.

Mantener puertas y ventanas cerradas .

. Ventilar únicamente cuando las condiciones del aire sean favorables.

Evitar realizar actividad física al aire libre .

. Apagar sistemas de ventilación mecánica durante periodos de alta contaminación.

Cubrir entradas de aire con paños húmedos cuando sea necesario.

Ante síntomas como dificultad para respirar, irritación intensa o empeoramiento de enfermedades respiratorias, las autoridades recomiendan consultar a un médico o acudir a servicios de urgencias.

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