¿Cuál es el origen de los miles de casos de diarrea explosiva? Esto se sabe sobre la ciclosporiasis en México y EE. UU. 

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¿Qué se sabe sobre el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos? Foto: Getty

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre un nuevo brote de ciclosporiasis o también conocida como diarrea explosiva. Hasta el momento se reportan 72 casos, pero las autoridades aún no han identificado el alimento o producto responsable.

Al mismo tiempo, la FDA amplió a nueve estados la investigación por infecciones de Cyclospora que inicialmente fueron relacionadas con lechuga iceberg procedente de México. No obstante, el organismo estadounidense se retractó el 18 de julio y explicó que la prueba que apuntaba a un lote de lechuga rallada mexicana había resultado ser un “falso positivo”.

Incluso, México también inició una investigación para determinar si el parásito estaba presente en la lechuga producida en el país. Al concluir las inspecciones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que no encontró rastros de Cyclospora en la planta de Taylor Farms, ubicada en Guanajuato.

Lo anterior, significa que se desconoce el origen de la infección, la cual se ha extendido en Estados Unidos con más de

4 mil 173 casos confirmados por laboratorio reportados en 41 de sus estados.

Los estados con ciclosporiasis relacionada con la lechuga mexicana

En una actualización publicada en su página, la FDA informó que son nueve los estados afectados por el brote de Cyclospora cayetanensis relacionado con la lechuga mexicana.

Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental son los estados reportados con casos relacionados con este producto, donde incluso se hace mención de un falso positivo obtenido en una muestra tomada en la frontera.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han confirmado la presencia del parásito en la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms, pero las investigaciones en el país vecino continúan.

¿Y si no es la lechuga la causante de los casos de ciclosporiasis?

Durante este brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga mexicana, también se han reportado otros casos cuyo origen no es este producto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte se pronunció sobre los casos registrados en ese estado, donde aseguró que este brote no tiene relación con la lechuga utilizada por Taco Bell.

Asimismo, indicó que Cyclospora también puede encontrarse en el perejil y el cilantro.

Afectaciones económicas

Varias empresas han registrado pérdidas ante este brote de ciclosporiasis. En el caso de Taylor Farms, los productos señalados fueron retirados voluntariamente del mercado.

Por su parte, Taco Bell, empresa involucrada en este brote, reportó una baja de afluencia del 30.9% el pasado viernes 17 de julio, en comparación con cualquier otro viernes comprendido entre el 1 de enero y el 6 de julio.

Casos de ciclosporiasis en México: ¿cómo se contagia?

En México, el pasado 21 de julio se confirmaron tres casos de ciclosporiasis, aunque el secretario de Salud, David Kershenobich aclaró que no se trata de un brote como el de Estados Unidos.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora, por lo tanto”.

Para evitar esta infección y otras enfermedades diarreicas, la Secretaría de Salud compartió desde hace varios años las siguientes recomendaciones:

Usar agua purificada, hervida o clorada.

Lavar y tallar con agua y jabón las verduras y frutas. Aquellas que no se puedan tallar deberán lavarse con agua clorada (agregar dos gotas de cloro por cada litro de agua), dejarlas reposar 30 minutos y escurrir sin enjuagar, o bien, desinfectarlas con plata coloidal, siguiendo las instrucciones del producto.

Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos.

Cocer o freír muy bien los alimentos, sobre todo pescado y mariscos.

No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas.

En caso de utilizar leche no pasteurizada, hervirla antes de beberla.

No consumir alimentos después de su fecha de caducidad.

Limpiar los productos enlatados o que estén en frascos de vidrio antes de abrirlos y consumirlos.

Mantener los alimentos tapados y en refrigeración.

Añadir al depósito de agua (tinacos) un cuarto de taza de cloro para desinfectar el agua.

Evitar estornudar, hurgarse la nariz, toser o escupir frente a los alimentos.

Cabe señalar que, en el caso de la ciclosporiasis, la transmisión de la infección ocurre principalmente a través del consumo de lechuga, cilantro y perejil.

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