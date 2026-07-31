El hueso más pequeño del cuerpo humano… ¡mide menos que un grano de arroz!

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Estribo, el hueso más pequeño del cuerpo humano Foto: Shutterstock

El cuerpo humano de un adulto tiene 206 huesos, pero uno de ellos, el estribo, es tan pequeño que incluso llega a medir menos que un grano de arroz.

Es por esto que aquí, en Unotv.com, te daremos a conocer más sobre el estribo, cómo funciona, su anatomía y cómo fue descubierto.

El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo. Mide menos que un grano de arroz.



Se encuentra en el oído medio. https://t.co/jsO6RQIWnI pic.twitter.com/SmF6PQPAIe — Alejandro Macias (@doctormacias) July 31, 2026

El estribo, el hueso más pequeño del cuerpo humano

El estribo, según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, es descrito como el hueso más pequeño del cuerpo, el cual puede llegar a medir unos 3 milímetros, resaltando que un grano de arroz mide entre 5 y 8 milímetros.

Este se ubica en el interior del oído y su nombre proviene de su forma, parecida a los estribos donde un jinete apoya el pie al montar a caballo.

Su función es llevar el sonido al líquido del oído interno.

El sonido entra por el oído y hace vibrar el tímpano.

El tímpano mueve al primer huesecillo, el martillo.

El martillo le pasa el movimiento al yunque.

El yunque empuja al estribo.

El estribo da pequeños “golpecitos” rítmicos a una membrana (la ventana oval) que conecta con el oído interno.

Anatomía del estribo

El hueso más pequeño del cuerpo humano tiene una forma muy familiar, la cual le da su nombre. Está compuesto por la cabeza y el cuello, con los que conecta con el yunque; después están las dos ramas, la interna y la externa, que se unen a la base o platina.

Esta última parte del hueso es la que se apoya en el oído interno para transmitir su vibración.

¿Cómo se descubrió el estribo?

El origen del nombre proviene del latín stare, cuya raíz significa “estar de pie” o “sostenerse”, y este hueso fue bautizado de esta forma por su parecido con los estribos de los jinetes.

Fue descubierto en 1546 por el médico siciliano Giovanni Filippo Ingrassia, quien mostraba a sus alumnos los dos huesos del oído ya conocidos, el martillo y el yunque, cuando este tercer hueso cayó sobre su mesa de disección.

La anécdota quedó registrada en sus apuntes, publicados póstumamente en 1603: mientras mostraba a los estudiantes los dos huesecillos ya conocidos, un tercer hueso cayó sobre la mesa de disección.

Más curiosidades del esqueleto humano

El hueso más pequeño es el estribo, pero Universum también da a conocer otros datos curiosos sobre el cuerpo humano.

El hueso más grande es la pelvis, que está conformada por seis huesos firmemente unidos entre sí, mientras que el hueso más largo es el fémur, que representa casi un cuarto de la altura del cuerpo humano.

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