Cómo proteger tu casa de despojos en vacaciones y qué hacer si sucede

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Despojos de viviendas en vacaciones. Foto: Generada por IA

Proteger una vivienda durante las vacaciones se ha convertido en una preocupación para muchas familias, luego de los casos de despojo de viviendas denunciados en la Ciudad de México y otros estados. Cuando una casa permanece sola durante varios días, es importante tomar medidas preventivas para reducir riesgos y contar con la documentación necesaria en caso de enfrentar un problema legal.

De acuerdo con Felipe Carrasco Zanini, notario 185 de la Ciudad de México e integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, mantener las escrituras y los documentos del inmueble en regla puede ser determinante para acreditar la propiedad y facilitar la recuperación de la posesión si una persona es víctima de un despojo.

Cómo proteger tu casa de desalojos en vacaciones y qué hacer si sucede

El especialista explicó a Uno TV que actualmente existen dos formas frecuentes mediante las que se comete el despojo de viviendas. La primera ocurre cuando personas ingresan a un inmueble y toman posesión de él sin que exista un procedimiento jurídico previo. La segunda consiste en la falsificación de documentos, con los que buscan apropiarse ilegalmente de una propiedad.

Por ello, una de las principales recomendaciones es verificar que las escrituras estén en regla y disponibles. El notario señaló que quienes compraron mediante un contrato privado o nunca recogieron sus escrituras podrían enfrentar mayores dificultades para demostrar que son los propietarios si sufren un despojo.

Incluso, si la familia saldrá de vacaciones, recomendó considerar dejar las escrituras en un lugar seguro fuera de la vivienda para poder presentarlas de inmediato ante las autoridades, en caso de ser necesario. Si los documentos originales no están en orden o no se tienen, aconsejó acudir con un notario para recibir asesoría y regularizar la situación.

Además de las medidas jurídicas, Carrasco Zanini sugirió reforzar la seguridad del inmueble con alarmas, videocámaras y sensores de iluminación, para mantener vigilancia constante y evitar que la vivienda parezca deshabitada durante la ausencia de sus propietarios.

Qué hacer si encuentras tu vivienda ocupada

Si una persona regresa de vacaciones y encuentra su casa ocupada, la recomendación del especialista es acudir de inmediato al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

En caso de no contar con las escrituras originales, indicó que también se debe iniciar el trámite para obtener una reposición de los documentos. Explicó que la escritura, junto con su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, constituye el medio idóneo para acreditar quién es el propietario del inmueble ante la Fiscalía o los juzgados competentes.

El notario añadió que comprar una vivienda sin asesoría especializada puede derivar en problemas legales, ya que el notario verifica que quien vende realmente tenga derecho a hacerlo, además de revisar si el inmueble tiene embargos, adeudos o alguna otra afectación.

Respecto a las viviendas heredadas, explicó que no son necesariamente más vulnerables al despojo, pero si la sucesión no concluye y los documentos no están actualizados, será más complicado acreditar la propiedad ante las autoridades en caso de un conflicto.

Por ello, recomendó concluir los trámites sucesorios para que el inmueble quede formalmente a nombre de quien corresponda y, en caso de presentarse un problema, exista documentación suficiente para demostrar la propiedad.