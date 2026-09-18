Enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas de muerte en México: Inegi

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¿Cuáles son las principales causas de muerte en México? | Foto: Shutterstock – IA

México registró 207 mil 599 defunciones de enero a marzo de 2026, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las principales causas de muerte a nivel nacional, según un informe publicado este viernes 18 de septiembre.

Del total de fallecimientos registrados en la República Mexicana durante los primeros tres meses del año, el 44.8 % correspondió a mujeres y 55.1 %, a hombres. En 101 casos no se especificó el sexo, según la institución mexicana.

¿Cuáles son las principales causas de muerte en México?

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.

Causas de muerte para la población total

Enfermedades del corazón: 49,252 Diabetes mellitus: 30,779 Tumores malignos: 24,095 Influenza y neumonía: 11,023 Enfermedades del hígado: 9,910 Enfermedades cerebrovasculares: 9,177 Accidentes: 9,032 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5,765 Agresiones (homicidios): 5,689 Insuficiencia renal: 4,514

Fuente: Inegi

Principales causas de muerte en hombres

La principal causa de muerte en hombres de todas las edades fueron las enfermedades del corazón, seguidas por la diabetes mellitus y los tumores malignos.

Enfermedades del corazón Diabetes mellitus Tumores malignos Influenza y neumonía Enfermedades cerebrovasculares Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas Enfermedades del hígado Accidentes Insuficiencia renal Septicemia

Fuente: Inegi

Principales causas de muerte en mujeres

En el caso de las mujeres, las tres principales causas de muerte en México de enero a marzo de 2026 también fueron las causas principales para su sexo en particular.

Enfermedades del corazón Diabetes mellitus Tumores malignos Enfermedades del hígado Accidentes Influenza y neumonía Agresiones (homicidios) Enfermedades cerebrovasculares Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas Insuficiencia crónica

Fuente: Inegi

Aunque las tres principales causas de muerte en México son las mismas en general y por sexo, a partir de la cuarta posición, se observan diferencias en la posición de las causas de defunción en los tres casos por separado.

Principales causas de muerte en México por grupo de edad

Menores de un año

La principal causa de muerte en menores de un año fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal, aunque no se precisaron cuáles fueron estas.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: 1,575 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 757 Influenza y neumonía: 126 Accidentes: 105 Septicemia: 50 Enfermedades del corazón: 31 Enfermedades infecciosas intestinales: 25 Infecciones respiratorias agudas: 21 Enfermedades cerebrovasculares: 18 Eventos de intención no determinada: 18

De 1 a 4 años

Las niñas y niños de 1 a 4 años murieron principalmente por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, aunque también destacó el número de fallecimientos por accidentes.

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 144 Accidentes: 119 Influenza y neumonía: 95 Tumores malignos: 70 Enfermedades infecciosas intestinales: 21 Septicemia: 18 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 18 Epilepsia: 18 Enfermedades del corazón: 14 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales: 13

De 5 a 9 años

La principal causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 5 a 9 años fueron los tumores malignos y, al igual que en los menores de 1 a 4 años, los accidentes representaron una causa de defunción común.

Tumores malignos: 79 Accidentes: 66 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 48 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 34 Influenza y neumonía: 29 Enfermedades del corazón: 24 Septicemia: 14 Epilepsia: 10 Agresiones (homicidios): 9 Eventos de intención no determinada: 8

De 10 a 14 años

La tendencia de muertes por accidentes que era el segundo lugar en los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 a 9 años sube al primer lugar en las niñas, niños y adolescentes con 142 fallecimientos de enero a marzo de 2026.

En este grupo de edad, comienzan a hacerse presentes las muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, los suicidios comienzan a ser una realidad.

Accidentes: 142 Tumores malignos: 99 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 72 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 42 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 40 Agresiones (homicidios): 33 Influenza y neumonía: 29 Enfermedades del corazón: 23 Enfermedades cerebrovasculares: 19

De 15 a 24 años

Las dos principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años son los accidentes y los homicidios, seguidos por los suicidios; es decir, las enfermedades dejan de ser las principales causas de defunción a partir de los 15 años.

Accidentes: 1,382 Agresiones (homicidios): 1,128 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519 Tumores malignos: 412 Enfermedades del corazón: 190 Eventos de intención no determinada: 147 Influenza y neumonía: 142 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 125 Diabetes mellitus: 84 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 81

De 25 a 34 años

Según los registros del Inegi, 1,602 jóvenes de 25 a 34 años fueron asesinados de enero a marzo de 2026. Los datos de la institución mexicana revelan que los jóvenes adultos sufren más homicidios que cualquier otro grupo de edad.

Cabe destacar que los homicidios comienzan a presentarse desde los grupos de edad de 5 a 9 años, pero se vuelve un problema de consideración conforme avanza la edad.

Agresiones (homicidios): 1,602 Accidentes: 1,408 Enfermedades del corazón: 647 Tumores malignos: 626 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502 Enfermedades del hígado: 341 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 330 Diabetes mellitus: 274 Influenza y neumonía: 263 Insuficiencia renal: 232

De 35 a 44 años

Para el grupo de edad correspondiente a los 35 a 44 años, los homicidios bajan al tercer lugar de causas de muerte; los primeros dos lugares los ocupan los tumores malignos y las enfermedades del corazón.

Tumores malignos: 1,453 Enfermedades del corazón: 1,329 Agresiones (homicidios): 1,279 Accidentes: 1,210 Enfermedades del hígado: 987 Diabetes mellitus: 949 Influenza y neumonía: 422 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 377 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 348 Enfermedades cerebrovasculares: 316

De 45 a 54 años

A partir de los 45 años, la diabetes mellitus comienza a posicionarse como una causa de muerte frecuente entre los mexicanos con 3 mil 334 fallecimientos registrados en adultos hasta los 54 años.

Diabetes mellitus: 3,224 Enfermedades del corazón: 3,086 Tumores malignos: 2,991 Enfermedades del hígado: 1,835 Accidentes: 1,098 Influenza y neumonía: 874 Agresiones (homicidios): 750 Enfermedades cerebrovasculares: 721 Insuficiencia renal: 512 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 238

De 55 a 64 años

Los hombres y mujeres de 55 a 64 años también sufrieron principalmente los efectos de la diabetes mellitus de enero a marzo de 2026.

Diabetes mellitus: 6,392 Enfermedades del corazón: 6,003 Tumores malignos: 4,871 Enfermedades del hígado: 2,546 Influenza y neumonía: 1,408 Enfermedades cerebrovasculares: 1,264 Accidentes: 1,000 Insuficiencia renal: 905 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 338 Agresiones (homicidios): 334

Mayores de 65 años

Finalmente, la principal causa de muerte entre los adultos mayores de 65 años fueron las enfermedades del corazón, con 37 mil 828 defunciones de enero a marzo de 2026.

Enfermedades del corazón: 37,828 Diabetes mellitus: 19,842 Tumores malignos: 13,486 Influenza y neumonía: 7,611 Enfermedades cerebrovasculares: 6,570 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5,281 Enfermedades del hígado: 4,047 Insuficiencia renal: 2,478 Accidentes: 2,381 Septicemia: 1,175

Grupo de edad y entidad con mayor número de muertes de enero a marzo

Los adultos mayores de 65 años conformaron el grupo de edad con mayor número de defunciones en el primer trimestre de 2026 con el 60.7% de las muertes totales en la República Mexicana.

De 65 años y más | 60.7% De 55 a 64 años | 15.1% De 45 a 54 años | 9.5% De 35 a 44 años | 5.6% De 25 a 34 años | 3.9% De 15 a 24 años | 2.6% Menores de 15 años | 2.4%

Fuente: Inegi

Por otro lado, los estados con mayor número de defunciones registrado de enero a marzo de 2026 fueron: Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chihuahua y Puebla.

Ciudad de México Morelos Veracruz Chihuahua Puebla Sonora Tabasco San Luis Potosí Guanajuato Yucatán Baja California Tamaulipas Nuevo León Oaxaca Michoacán Jalisco Nayarit Zacatecas Hidalgo Coahuila Tlaxcala Querétaro Aguascalientes Campeche Estado de México Colima Durango Baja California Sur Chiapas Sinaloa Guerrero Quintana Roo

Fuente: Inegi

Disminuye el número trimestral de muertes en México

En México, entre enero y marzo de 2026, se contabilizaron, de forma preliminar: 207 599 defunciones registradas, según los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil y en los Servicios Médicos Forense.

Entre 2017 y 2024, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, que corresponde al periodo de enero a marzo, se incrementó 16.1 puntos.

Para el mismo periodo de referencia, entre 2024 y 2025, la tasa disminuyó 1.4 puntos. Asimismo, de forma preliminar, entre 2025 y 2026, disminuyó 4.9 puntos.

Muertes registradas de enero a marzo en los últimos siete años

2020 | 202 mil 556

2021 | 374 mil 162

2022 | 257 mil 676

2023 | 208 mil 514

2024 | 213 mil 514

2025 | 212 mil 844

2026 | 207 mil 599

Fuente: Inegi

En este sentido, se registraron5 mil 245 muertes menos en el primer semestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

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