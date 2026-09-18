Enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas de muerte en México: Inegi
México registró 207 mil 599 defunciones de enero a marzo de 2026, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las principales causas de muerte a nivel nacional, según un informe publicado este viernes 18 de septiembre.
Del total de fallecimientos registrados en la República Mexicana durante los primeros tres meses del año, el 44.8 % correspondió a mujeres y 55.1 %, a hombres. En 101 casos no se especificó el sexo, según la institución mexicana.
¿Cuáles son las principales causas de muerte en México?
Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.
Causas de muerte para la población total
- Enfermedades del corazón: 49,252
- Diabetes mellitus: 30,779
- Tumores malignos: 24,095
- Influenza y neumonía: 11,023
- Enfermedades del hígado: 9,910
- Enfermedades cerebrovasculares: 9,177
- Accidentes: 9,032
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5,765
- Agresiones (homicidios): 5,689
- Insuficiencia renal: 4,514
Fuente: Inegi
Principales causas de muerte en hombres
La principal causa de muerte en hombres de todas las edades fueron las enfermedades del corazón, seguidas por la diabetes mellitus y los tumores malignos.
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Influenza y neumonía
- Enfermedades cerebrovasculares
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- Enfermedades del hígado
- Accidentes
- Insuficiencia renal
- Septicemia
Fuente: Inegi
Principales causas de muerte en mujeres
En el caso de las mujeres, las tres principales causas de muerte en México de enero a marzo de 2026 también fueron las causas principales para su sexo en particular.
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Enfermedades del hígado
- Accidentes
- Influenza y neumonía
- Agresiones (homicidios)
- Enfermedades cerebrovasculares
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- Insuficiencia crónica
Fuente: Inegi
Aunque las tres principales causas de muerte en México son las mismas en general y por sexo, a partir de la cuarta posición, se observan diferencias en la posición de las causas de defunción en los tres casos por separado.
Principales causas de muerte en México por grupo de edad
Menores de un año
La principal causa de muerte en menores de un año fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal, aunque no se precisaron cuáles fueron estas.
- Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: 1,575
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 757
- Influenza y neumonía: 126
- Accidentes: 105
- Septicemia: 50
- Enfermedades del corazón: 31
- Enfermedades infecciosas intestinales: 25
- Infecciones respiratorias agudas: 21
- Enfermedades cerebrovasculares: 18
- Eventos de intención no determinada: 18
De 1 a 4 años
Las niñas y niños de 1 a 4 años murieron principalmente por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, aunque también destacó el número de fallecimientos por accidentes.
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 144
- Accidentes: 119
- Influenza y neumonía: 95
- Tumores malignos: 70
- Enfermedades infecciosas intestinales: 21
- Septicemia: 18
- Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 18
- Epilepsia: 18
- Enfermedades del corazón: 14
- Desnutrición y otras deficiencias nutricionales: 13
De 5 a 9 años
La principal causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 5 a 9 años fueron los tumores malignos y, al igual que en los menores de 1 a 4 años, los accidentes representaron una causa de defunción común.
- Tumores malignos: 79
- Accidentes: 66
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 48
- Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 34
- Influenza y neumonía: 29
- Enfermedades del corazón: 24
- Septicemia: 14
- Epilepsia: 10
- Agresiones (homicidios): 9
- Eventos de intención no determinada: 8
De 10 a 14 años
La tendencia de muertes por accidentes que era el segundo lugar en los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 a 9 años sube al primer lugar en las niñas, niños y adolescentes con 142 fallecimientos de enero a marzo de 2026.
En este grupo de edad, comienzan a hacerse presentes las muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, los suicidios comienzan a ser una realidad.
- Accidentes: 142
- Tumores malignos: 99
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 72
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 42
- Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 40
- Agresiones (homicidios): 33
- Influenza y neumonía: 29
- Enfermedades del corazón: 23
- Enfermedades cerebrovasculares: 19
De 15 a 24 años
Las dos principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años son los accidentes y los homicidios, seguidos por los suicidios; es decir, las enfermedades dejan de ser las principales causas de defunción a partir de los 15 años.
- Accidentes: 1,382
- Agresiones (homicidios): 1,128
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519
- Tumores malignos: 412
- Enfermedades del corazón: 190
- Eventos de intención no determinada: 147
- Influenza y neumonía: 142
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 125
- Diabetes mellitus: 84
- Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 81
De 25 a 34 años
Según los registros del Inegi, 1,602 jóvenes de 25 a 34 años fueron asesinados de enero a marzo de 2026. Los datos de la institución mexicana revelan que los jóvenes adultos sufren más homicidios que cualquier otro grupo de edad.
Cabe destacar que los homicidios comienzan a presentarse desde los grupos de edad de 5 a 9 años, pero se vuelve un problema de consideración conforme avanza la edad.
- Agresiones (homicidios): 1,602
- Accidentes: 1,408
- Enfermedades del corazón: 647
- Tumores malignos: 626
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502
- Enfermedades del hígado: 341
- Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 330
- Diabetes mellitus: 274
- Influenza y neumonía: 263
- Insuficiencia renal: 232
De 35 a 44 años
Para el grupo de edad correspondiente a los 35 a 44 años, los homicidios bajan al tercer lugar de causas de muerte; los primeros dos lugares los ocupan los tumores malignos y las enfermedades del corazón.
- Tumores malignos: 1,453
- Enfermedades del corazón: 1,329
- Agresiones (homicidios): 1,279
- Accidentes: 1,210
- Enfermedades del hígado: 987
- Diabetes mellitus: 949
- Influenza y neumonía: 422
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 377
- Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 348
- Enfermedades cerebrovasculares: 316
De 45 a 54 años
A partir de los 45 años, la diabetes mellitus comienza a posicionarse como una causa de muerte frecuente entre los mexicanos con 3 mil 334 fallecimientos registrados en adultos hasta los 54 años.
- Diabetes mellitus: 3,224
- Enfermedades del corazón: 3,086
- Tumores malignos: 2,991
- Enfermedades del hígado: 1,835
- Accidentes: 1,098
- Influenza y neumonía: 874
- Agresiones (homicidios): 750
- Enfermedades cerebrovasculares: 721
- Insuficiencia renal: 512
- Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 238
De 55 a 64 años
Los hombres y mujeres de 55 a 64 años también sufrieron principalmente los efectos de la diabetes mellitus de enero a marzo de 2026.
- Diabetes mellitus: 6,392
- Enfermedades del corazón: 6,003
- Tumores malignos: 4,871
- Enfermedades del hígado: 2,546
- Influenza y neumonía: 1,408
- Enfermedades cerebrovasculares: 1,264
- Accidentes: 1,000
- Insuficiencia renal: 905
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 338
- Agresiones (homicidios): 334
Mayores de 65 años
Finalmente, la principal causa de muerte entre los adultos mayores de 65 años fueron las enfermedades del corazón, con 37 mil 828 defunciones de enero a marzo de 2026.
- Enfermedades del corazón: 37,828
- Diabetes mellitus: 19,842
- Tumores malignos: 13,486
- Influenza y neumonía: 7,611
- Enfermedades cerebrovasculares: 6,570
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5,281
- Enfermedades del hígado: 4,047
- Insuficiencia renal: 2,478
- Accidentes: 2,381
- Septicemia: 1,175
Grupo de edad y entidad con mayor número de muertes de enero a marzo
Los adultos mayores de 65 años conformaron el grupo de edad con mayor número de defunciones en el primer trimestre de 2026 con el 60.7% de las muertes totales en la República Mexicana.
- De 65 años y más | 60.7%
- De 55 a 64 años | 15.1%
- De 45 a 54 años | 9.5%
- De 35 a 44 años | 5.6%
- De 25 a 34 años | 3.9%
- De 15 a 24 años | 2.6%
- Menores de 15 años | 2.4%
Fuente: Inegi
Por otro lado, los estados con mayor número de defunciones registrado de enero a marzo de 2026 fueron: Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chihuahua y Puebla.
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Chihuahua
- Puebla
- Sonora
- Tabasco
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Yucatán
- Baja California
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Oaxaca
- Michoacán
- Jalisco
- Nayarit
- Zacatecas
- Hidalgo
- Coahuila
- Tlaxcala
- Querétaro
- Aguascalientes
- Campeche
- Estado de México
- Colima
- Durango
- Baja California Sur
- Chiapas
- Sinaloa
- Guerrero
- Quintana Roo
Fuente: Inegi
Disminuye el número trimestral de muertes en México
En México, entre enero y marzo de 2026, se contabilizaron, de forma preliminar: 207 599 defunciones registradas, según los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil y en los Servicios Médicos Forense.
Entre 2017 y 2024, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, que corresponde al periodo de enero a marzo, se incrementó 16.1 puntos.
Para el mismo periodo de referencia, entre 2024 y 2025, la tasa disminuyó 1.4 puntos. Asimismo, de forma preliminar, entre 2025 y 2026, disminuyó 4.9 puntos.
Muertes registradas de enero a marzo en los últimos siete años
- 2020 | 202 mil 556
- 2021 | 374 mil 162
- 2022 | 257 mil 676
- 2023 | 208 mil 514
- 2024 | 213 mil 514
- 2025 | 212 mil 844
- 2026 | 207 mil 599
Fuente: Inegi
En este sentido, se registraron5 mil 245 muertes menos en el primer semestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.
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