Epilepsia: niños pueden desarrollarse con normalidad antes de su primera crisis

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La epilepsia puede comenzar desde los primeros meses de vida, pero algunos niños con formas de difícil control se desarrollan con normalidad hasta que presentan su primera crisis, explicó Paola Ramírez, directora de la asociación Metamorfosis A.C.

En entrevista para el noticiero “A las nueve en Uno”, la especialista abordó una de las dudas más frecuentes alrededor de este padecimiento, si existe alguna forma de identificarlo antes de que ocurra un episodio convulsivo.

¿Se puede detectar la epilepsia antes de una crisis?

De acuerdo con Paola, algunos tipos de epilepsia pueden comenzar desde edades muy tempranas, entre los 8 y 12 meses de vida. También existen casos relacionados con alteraciones genéticas que pueden estudiarse mediante paneles genéticos.

Sin embargo, señaló que este tipo de pruebas son difíciles de aplicar en México y que, cuando se realizan, generalmente se solicitan después de que el paciente presenta su primera crisis.

En el caso de las epilepsias de difícil control, la entrevistada explicó que no necesariamente existen señales previas que permitan identificar el padecimiento.

“Son niños que se desarrollan totalmente normal”. Paola Ramírez, directora de la asociación Metamorfosis A.C.

La situación cambia cuando ocurre el llamado “debut”, es decir, la primera crisis epiléptica. Paola señaló que en estos casos las crisis generalmente son prolongadas. “Generalmente son crisis largas, arriba de los cinco minutos”.

A partir de ese momento, agregó, comienza a presentarse un deterioro en el desarrollo del menor.

Epilepsia también puede aparecer en adultos

Aunque algunas formas de epilepsia de difícil control suelen manifestarse durante etapas tempranas de la vida, la enfermedad también puede presentarse por primera vez en la adultez.

“Sí, claro que sí, sí se puede”, respondió Paola al ser cuestionada sobre la posibilidad de desarrollar epilepsia después de la infancia o adolescencia.

Finalmente explicó que el tratamiento debe ser multidisciplinario y depende del síndrome que presente cada paciente. Además de medicamentos específicos, algunos niños pueden requerir terapia conductual, motriz y de lenguaje, así como seguimiento de neurología, cardiología y nutrición.

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