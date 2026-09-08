¿Pones estos jugos en el lunch de tus hijos? Alertan porque tienen más azúcar que un refresco; 93% de los niños los toman

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No todos los jugos son sanos. Foto: Shutterstock

Las bebidas como jugos que diariamente acompañan el lunch de millones de niñas y niños en México tienen más azúcar que un resfresco condicional, según un estudio realizado entre julio y agosto de 2026 por la organización civil del Poder del Consumidor.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023, 93.6% de los niños en edad escolar consume diariamente bebidas azucaradas.

Jugos escolares serían más dañinos que un resfresco como Coca-Cola

Foto: Alianza por la Salud Alimentaria

Durante la conferencia de prensa de la Alianza por la Salud Alimentaria, Liliana Bahena, miembro del Poder del Consumidor informó que entre julio y agosto la organización analizó 31 productos de consumo infantil, 13 jugos y 18 bebidas provenientes de los lácteos.

Dicho estudio nombrado “¿Productos saludables para la escuela? Reformulación de productos e incumplimiento de normativa”, arrojó que la cantidad de azúcar en algunos jugos de 500 mililitros (ml) para niños, es mayor a la de una lata de refresco. Una Coca-Cola Original de 500 ml fue utilizada como referencia con 10.5 cucharaditas de azúcar, mientras que algunos productos infantiles analizados presentaron cifras superiores.

Entre ellos se mencionaron:

Jugo Disney uva: 16 cucharaditas

16 cucharaditas Del Valle Junior manzana: 12.6 cucharaditas

12.6 cucharaditas Jumexito manzana: 12 cucharaditas

12 cucharaditas Único Fresco manzana: 11.5 cucharaditas

11.5 cucharaditas Gboing manzana y guayaba: 8 cucharaditas

8 cucharaditas Nectasis mango, manzana y naranja: 8 cucharaditas

La organización señaló que estos productos pueden generar confusión entre los consumidores cuando se promocionan como opciones para el consumo infantil o incluyen mensajes relacionados con vitaminas y otros beneficios.

Otros producto analizado fue Bonafont Kids

También alertaron sobre publicidad en la que influencers e incluso especialistas promocionan algunos productos por sus presuntos beneficios nutricionales.

¿Por qué estos jugos no tienen sello de exceso de azúcar y son vendidos para niños?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Lilia Pedraza, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y secretaria técnica de la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas y Adolescentes, señaló que los menores suelen consumir estas bebidas en edad escolar debido a que no cuentan con sellos de exceso de azúcar.

Lo anterior debido a que tanto la NOM-051 y la NOM-173 no analiza los productos que cuentan con azúcares provenientes de la fruta, tal como serían los jugos. Sin embargo, de acuerdo con Liliana Bahena, estas no son jugos en si, pues más bien son “jugo concentrado”o “jugo reconstruido”, por lo que realmente son bebidas ultraprocesadas que deberían etiquetarse.

Esta información según las especialistas, se le oculta al consumidor, por lo que estos pueden confundir a los padres de familia, haciendolos creer que le están dando un producto sano y adecuado a sus hijos. Por lo que Pedraza pidió analizar el tema desde la perspectiva de los derechos de la infancia.

“Es un asunto de derecho a las infancias, derecho a la salud. El Estado está obligado a proteger y vigilar las prácticas comerciales”. Lilia Pedraza, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública

Pedraza recordó que las escuelas son espacios públicos donde niñas y niños no siempre pueden decidir a qué productos están expuestos, por lo que consideró fundamental garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes. “Los niños y las niñas de México merecen una alimentación saludable y escuelas donde puedan desarrollarse”.

La industria se adapta: reformular no siempre significa mejorar

Foto: Cuartoscuro.

La doctora Alejandra Contreras Manzano, experta en políticas alimentarias y alimentos ultraprocesados, explicó que las modificaciones en la regulación han llevado a la industria a reformular algunos productos.

Sin embargo, advirtió que reformular un alimento no siempre significa que se haya convertido en una opción saludable.

“Sin sello o sin azúcar añadida no significa saludable”. Alejandra Contreras, especialista en políticas públicas

Durante la conferencia mencionó que ingredientes como alulosa, maltodextrinas, colorantes, stevia y otros edulcorantes no siempre se toman como un riesgo para los menores pese a que son dañinos para su salud, por lo que no se etiquetan con sellos.

93% de los niños consume bebidas azucaradas contianamente

Foto: Gettyimages

De acuerdo con los datos de la ENSANUT 2020-2023, presentados durante la conferencia, el 93.6% de los niños en edad escolar consume constantemente bebidas azucaradas.

Además:

58.8% consume dulces y botanas

consume dulces y botanas 55.4% consume cereales azucarados

consume cereales azucarados 49.6% consume frutas

consume frutas 28.3% consume verduras

consume verduras 23.3% consume leguminosas

Los resultados generales de la ENSANUT arrojaron que el consumo de azúcares añadidos entre escolares y adolescentes es elevado y que una parte importante de esta población rebasa la recomendación máxima planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este panorama, Contreras Manzano recordó que una persona puede presentar obesidad y, al mismo tiempo, deficiencias nutricionales como anemia, por lo que el problema no se limita únicamente al peso corporal.

“Ya no es un asunto de si comen bien o mal, es un asunto de enfermedades crónicas”. Alejandra Contreras, especialista en políticas públicas

Foto: Getyyimages

Al momento:

17.5% de los niños entre 5 a 11 años tiene sobre peso

17% de los adolescentes 12 a 19 años

37.1% de los adiltos uno de cada tres vive con obesidad

El exceso de azúcar según la especialista, también puede tener consecuencias en el rendimiento académico. Un ejemplo de ello podría ser la prueba Pisa que recientemente mostró que 4 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico de conocimiento.

Piden a Cofepris vigilar los productos que llegan a las escuelas

Debido a este panorama, la Alianza por la Salud Alimentaria realizó una demanda a Cofepris para pedir que se refuerce la vigilancia sobre los productos dirigidos a niñas y niños.

Entre sus principales solicitudes se encuentran:

Verificar el cumplimiento de la NOM-051, incluyendo una correcta declaración de azúcares y la colocación de sellos de advertencia cuando corresponda Aplicar el principio precautorio y publicar un listado de productos e ingredientes que no deberían permitirse dentro de las escuelas Proteger el entorno escolar, prohibiendo la venta y publicidad de productos que incumplan los lineamientos establecidos

El reto según las especialistas es es garantizar que las niñas y los niños tengan acceso a opciones realmente nutritivas y que la publicidad o el etiquetado no genere confusión.

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