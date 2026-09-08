¿Qué comen los médicos residentes? Los especialistas comparten fotos de alimentos con insectos

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Reportan comida con insectos en hospitales. Foto: Shutterstock | ilustrativa

El médico Juan Carlos Rivas de Guadalajara compartió en redes sociales fotografías enviadas por médicos y personal de salud que muestran los platillos que reciben en hospitales de salud pública de México, esto luego de que se registrara un brote de salmonela en el Hospital General de México, que dejó 135 especialistas afectados y provocó manifestaciones en la Ciudad de México.

En las imágenes, que son compartidas en el perfil de Instagram de Rivas (realidadmedicapodcast), se observan desde porciones escasas hasta presencia de insectos dentro de la comida.

El objetivo de estas publicaciones, según la convocatoria de Rivas, es resaltar que los médicos merecen un trato y alimento digno.

“Merecemos un trato digno y eso también significa comer y comer bien”, se puede leer en una imagen que dio pie a estas publicaciones el pasado 7 de septiembre.

¿Qué muestran las imágenes de las comidas en los hospitales?

Entre las fotografías resalta un sándwich de pan integral con crema y media rebanada de queso panela como desayuno en el Hospital Psiquiátrico San Fernando, extensión del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Otra imagen de una comida, en el mismo lugar, muestra una pequeña albóndiga en un poco de salsa, frijoles, crema y manzana.

El Dr. Rivas exhibe el estado de los comedores hospitalarios: estas son las peores fotos 🧵 pic.twitter.com/aQwON62307 — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) September 8, 2026

Una fotografía deja ver insectos dentro de la verdura en una charola con comida en el Hospital La Raza.

Mientras que en otra publicación se ven, entre un huevo con jamón, restos de un insecto, supuestamente del Hospital de Pemex Sur.

Incluso hay un video de avena con gusanos que, según señalan, fue tomado en el comedor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara.

Asimismo, fue captada una cucaracha, considerada fauna nociva, en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 76.

Por otro lado, fueron descubiertas moscas y cucarachas en un servicio de comida del Hospital General de Celaya.

Porciones escasas y comida mal balanceada

Resalta también una imagen de comida escasa o desbalanceada, como en el Hospital General de Zacatecas IMSS-Bienestar, donde se ve un pedazo de pastel, que, según indican, sobró de un día antes, y unos frijoles.

También está el caso del Hospital de Pemex, donde fueron tomados unos macarrones con un poco de lechuga, media rodaja de jitomate y cuatro chicharrones de ruedita con una rebanada de limón.

En el comedor del Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero, se compartió que el alimento de un día consistía en una torta de una salchicha con una rebanada de queso amarillo.

Hay que tomar en cuenta que entre las publicaciones también se ha destacado de manera positiva el trabajo en la alimentación de algunos hospitales, como el Hospital General de Uruapan, donde se ve una comida sustancial y en buenas condiciones.

Cabe mencionar que, estas imágenes han sido enviadas al médico de manera anónima o través de los comentarios, por lo que no han sido confirmadas por las instituciones de salud.

¿SSA pidió una revisión ante brote de salmonela?

El pasado 6 de septiembre, David Kershenobich, secretario de Salud, instruyó una revisión sanitaria en cocinas y comedores de hospitales con carácter urgente, debido al brote de salmonela.

La revisión contempla aspectos relacionados con la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, así como las condiciones sanitarias de cocinas y comedores.

Las autoridades mantendrán la vigilancia epidemiológica y sanitaria para determinar con evidencia las causas de cualquier evento que sea identificado y aplicar las medidas correctivas necesarias, señalaron.

También actualizó que todos los médicos afectados se encuentran en buenas condiciones, aunque futuras actualizaciones sobre el tema las realizará el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

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