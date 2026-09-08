Brote de gastroenteritis en el Hospital General: 15 médicos siguen hospitalizados, 8 recibieron el alta

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

A una semana del inicio del brote en el Hospital General de México (HGM), 15 médicos residentes permanecen internados por gastroenteritis infecciosa aguda, informó la institución, agregando que ninguno ha requerido terapia intensiva.

Asimismo, el nosocomio indicó que reintegrará a los pacientes y a sus familiares los gastos originados a causa del padecimiento, originado presuntamente a través del servicio subrogado de alimentos a personal de la institución.

¿Qué ha pasado con el brote de gastroenteritis del Hospital General?

A través de un comunicado, el HGM actualizó el saldo del brote de gastroenteritis infecciosa aguda en sus instalaciones, destacando que, de los 135 médicos que presentaron síntomas, únicamente 15 siguen hospitalizados al corte de este 7 de septiembre.

Agregó que, de los residentes que han recibido atención médica, ninguno ha requerido del ingreso a terapia intensiva, toda vez que su evolución es satisfactoria, luego de que, en su corte anterior, al domingo, la cifra era de 23 internados estables.

Mientras que también destacó que el servicio subrogado de comedor para médicos residentes permanece suspendido, mientras que la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) siguen investigando para hallar la fuente específica de contaminación.

De igual forma, un día antes el Hospital General acotó que las pruebas moleculares identificaron la infección como salmonella spp. y Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

HGM anuncia reintegración de gastos a médicos

Por otro lado, el Hospital General de México anunció, en un segundo comunicado, que contemplará la reintegración de los gastos a los médicos residentes afectados por el brote de salmonelosis y gastroenteritis, previa comprobación documental de los desembolsos.

Ello, luego de que médicos protestaron frente al HGM, en Avenida Cuauhtémoc, por la falta de apoyos a los residentes que también se enfermaron, pero que se atendieron en establecimientos externos, sin requerir de la hospitalización en la institución.

Mientras que, tras reunirse con los médicos inconformes, la dirección acordó el pago de los gastos comprobados, así como el hacer públicos los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en torno al brote.

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