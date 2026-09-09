Prevención del suicidio: señales de alerta que pueden salvar vidas

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La prevención del suicidio comienza por reconocer que una persona en crisis no necesariamente quiere morir, sino dejar de sentir un dolor o sufrimiento que considera insoportable. La desesperanza, la soledad y la sensación de no encontrar una salida pueden estar presentes.

Entre las principales señales de alerta se encuentran los cambios en el sueño y la alimentación, el aislamiento social y la pérdida de interés en actividades que antes generaban placer. La depresión puede manifestarse de distintas formas y no siempre significa estar triste o llorar.

También es importante prestar atención cuando una persona comienza a despedirse, cerrar pendientes, pagar deudas, devolver objetos o enviar mensajes de agradecimiento. Estas conductas pueden ser más relevantes si aparecen junto con aislamiento o comentarios sobre querer morir o desaparecer.

Tania Aresteegi, fundadora de Vale la Pena, destaca que hablar del suicidio y la ideación suicida, preguntar cómo se siente una persona y acompañarla a buscar ayuda puede marcar una diferencia. Acercarse a profesionales, familiares o personas de confianza es parte fundamental del apoyo.

Pedir ayuda no requiere esperar a que la situación llegue al límite. Expresar simplemente “no estoy bien” puede ser suficiente para comenzar a recibir apoyo.

Mira el video completo para conocer los testimonios, señales de alerta y recomendaciones sobre prevención del suicidio.

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