Facultad de Medicina de la UNAM apoyará a estudiantes afectados por brote de salmonela en Hospital General

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Autoridades reportan 135 personas con síntomas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que apoyará a los residentes y estudiantes de posgrado afectados por el brote de gastroenteritis infecciosa aguda provocado por bacterias de salmonela en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

A través de un comunicado compartido este jueves, la institución destacó que, al conocer la situación, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido y dar seguimiento al caso.

“La Facultad de Medicina permanecerá atenta a la evolución de su estado de salud y a sus necesidades, y mantendrá la coordinación con las autoridades hospitalarias para proporcionar el acompañamiento requerido”, destacó la institución.

Asimismo, recordó que las personas que necesiten apoyo pueden solicitarlo a la División de Estudios de Posgrado a través del teléfono 55 56 23 72 64.

¿Qué se sabe del brote de salmonela en Hospital General de México?

La Secretaría de Salud informó que el brote de gastroenteritis infecciosa aguda fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se registró un incremento repentino de personas con síntomas gastrointestinales entre médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Hasta el corte del 3 de septiembre de 2026, 135 médicos presentaron síntomas y 41 permanecían hospitalizados, todos en condición estable y bajo vigilancia médica.

Entre los principales síntomas reportados por los afectados se encuentran:

Dolor abdominal

Diarrea

Fiebre

Vómito

Los estudios de laboratorio realizados como parte de la investigación confirmaron la presencia de bacterias de Salmonela en los casos analizados.

Además, en dos personas se detectó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), una bacteria que puede causar diarrea.

Las autoridades señalaron que los casos están asociados temporalmente con el consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor. Sin embargo, todavía no se ha determinado la fuente específica de contaminación.

Ante esta situación, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de otras personas que pudieron haber estado expuestas.

La investigación sanitaria continúa para determinar el origen del brote y establecer las medidas de prevención y control correspondientes.

¿Qué es la salmonela y cómo se transmite?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la infección por salmonela, también conocida como salmonelosis, es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente el tubo intestinal.

La bacteria puede vivir en los intestinos de personas y animales y eliminarse mediante las heces.

La forma más frecuente de contagio en humanos es mediante el consumo de agua o alimentos contaminados.

Entre los productos que pueden estar relacionados con una infección se encuentran:

Carnes crudas o poco cocidas

Huevos

Leche no pasteurizada

Frutas y verduras que hayan tenido contacto con agua contaminada

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