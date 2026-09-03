Salud confirma brote de salmonela en Hospital General de México; hay 135 afectados

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Se detectó la presencia de salmonela en hospital de México | Imagen: Shutterstock

La Secretaría de Salud (SSA) identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda provocado por bacterias de salmonela entre médicos residentes y de alta especialidad en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, según se informó este jueves en una tarjeta informativa.

Los casos han sido asociados temporalmente con el consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Hasta el 3 de septiembre de 2026, 135 médicos presentaron síntomas y 41 permanecían hospitalizados, todos estables y bajo vigilancia médica. Los principales síntomas que reportaron los afectados fueron:

Dolor abdominal

Diarrea

Fiebre y vómito

Fuente: SSA

El brote fue identificado el 31 de agosto, cuando hubo un incremento repentino de personas con síntomas gastrointestinales.

Brote de salmonela afecta a 135 médicos del Hospital General de México

Los estudios de laboratorio, realizados como parte de la investigación, confirmaron la presencia de bacterias de Salmonella en los casos analizados. Además, en dos de ellos se detectó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), una cepa bacteriana que causa diarrea.

La Secretaría de Salud precisó que, al corte del 3 de septiembre, 41 personas seguían hospitalizadas para vigilancia y tratamiento, pero aclaró que todas se encuentran estables.

Aunque el brote está asociado temporalmente con alimentos proporcionados por el comedor institucional, las autoridades no han determinado todavía la fuente específica de contaminación y la investigación sanitaria continúa para conocer el origen.

El Hospital General de México también informó que suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes. Paralelamente, mantiene una estrategia para buscar y dar seguimiento a otras personas que pudieron haber estado expuestas.

¿Qué es la salmonela y cómo se transmite?

De acuerdo con Mayo Clinic, la infección por salmonela, también conocida como salmonelosis, es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente el tubo intestinal. La bacteria puede vivir en los intestinos de personas y animales y eliminarse mediante las heces.

La forma más frecuente de contagio en humanos es mediante el consumo de agua o alimentos contaminados.

Mayo Clinic señaló que entre los productos que pueden estar relacionados con una infección se encuentran carnes crudas o poco cocidas, huevos, leche no pasteurizada, así como frutas y verduras que hayan tenido contacto con agua contaminada.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por salmonela?

Según Mayo Clinic, algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas. Cuando aparecen, los malestares pueden comenzar entre seis horas y seis días después de la exposición.

Entre los principales síntomas de salmonela se encuentran:

Diarrea

Cólicos o dolor abdominal

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

Los síntomas suelen durar desde unos cuantos días hasta una semana. No obstante, en algunos casos la diarrea puede provocar deshidratación grave y requerir atención médica.