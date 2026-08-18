Sigue alerta por huevos con salmonela en EE.UU: ¿cómo cocinarlos para evitar enfermar?

| 10:03 | Georgina Becerril | UnoTV
Alerta por huevos contaminado con salmonella en EE.UU sigue activa: ¿cómo cocinarlos para evitar enfermar?
Huevos. Foto: AFP

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó esta semana su máxima clasificación de gravedad a la retirada del mercado de 1.6 millones de cartones de huevos debido a una posible contaminación por salmonela.

La FDA clasificó el pasado miércoles el incidente como una retirada de “Clase 1”, que la agencia aplica a las retiradas de productos en las que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause graves consecuencias para la salud o la muerte”.

Los huevos fueron retirados del mercado el 22 de julio por Midwest Poultry Services, debido a que podrían estar contaminados con salmonela.

El Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSSS) describió a la salmonelosis como una infección gastrointestinal aguda causada por consumir alimentos o agua contaminados. Los síntomas aparecen entre 6 horas y 3 días después del contacto e incluyen:

  • Fiebre
  • Diarrea
  • Dolor abdominal
  • Náuseas
  • Vómito

Recomendaciones para evitar enfermar de salmonela por huevos contaminados

El doctor Alejandro Macías recomendó, a través de sus redes sociales, que en caso de consumir huevo en los lugares donde se encuentra el brote activo de salmonela se debe cocer bien y la yema tiene que estar solida.

Por su parte, laFDA recomendó que los guisos y otros platos que contienen huevos deben ser cocinados hasta 70° C.

También aconsejó que al comprar huevos se elijan aquellos que están en refrigeración.

“Abra la caja y asegúrese de que los huevos estén limpios y que las cáscaras no estén rajadas”, dijo.

Y destaco que es importante almacenarlos en un refrigerador limpio a una temperatura de 4° C o menos.

  • La bacteria puede encontrarse tanto en la superficie como en el interior del huevo.

Texas tiene la mayor parte de los casos.

Los huevos fueron producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con fechas de venta o de consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026. 

En el momento de la retirada inicial del producto, la FDA informó de 26 hospitalizaciones y ninguna muerte entre un total de 98 personas infectadas con la cepa de salmonela causante del brote, vinculada a los huevos.

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