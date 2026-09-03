Millennials y centennials enfrentan nuevos riesgos para su salud: de las enfermedades a otros padecimientos

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Nuevas generaciones deben cuidar su salud mental. Foto: Shutterstock

Enfermedades, trastornos mentales y otros padecimientos de riesgo forman parte del panorama de salud que enfrentan millennials y centennials, generaciones que han crecido en un entorno marcado por cambios en los hábitos de vida, la digitalización y nuevas formas de interacción.

Bupa México, empresa de salud integral especializada en seguros de salud, identifica entre los principales riesgos de salud para millennials y centennials las enfermedades mentales, los padecimientos metabólicos y algunas conductas que pueden tener consecuencias para la salud.

¿Qué riesgos para la salud enfrentan millennials y centennials?

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, fueron la primera generación en crecer con internet y la digitalización del trabajo. Actualmente, se encuentran en una etapa de vida marcada, entre otros factores, por las exigencias laborales, los costos de vida y cambios en las formas de trabajar.

Por otro lado, los centennials o Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, son considerados nativos digitales debido a que crecieron con smartphones, redes sociales y contenido en tiempo real.

Las diferencias respecto a generaciones anteriores no significan que estos grupos sean los únicos expuestos a determinados padecimientos, sino que algunos factores relacionados con sus hábitos y entorno pueden representar riesgos para su salud.

Salud mental, uno de los principales desafíos

La salud mental ocupa un lugar importante dentro de este panorama. La OMS señala que más de mil millones de personas viven con una afección de salud mental en el mundo y que la ansiedad y la depresión se encuentran entre los trastornos más frecuentes.

De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en México se atendieron 303 mil 356 personas por distintas condiciones de salud mental en el Sistema de Salud en 2024

En el caso del burnout, que también ataña a estas dos generaciones, es importante indicar que la OMS lo ubica en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE-11)como un fenómeno ocupacional.

Lo relaciona específicamente con el estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado adecuadamente, y no como una enfermedad o condición médica.

Por ello, hay que considerar que el burnout no debe presentarse como una enfermedad mental más, aunque sí puede formar parte de las situaciones relacionadas con el bienestar y la salud en el ámbito laboral.

Enfermedades metabólicas y cáncer de inicio temprano

Entre las condiciones que sí corresponden claramente a enfermedades y que son del tipo crónicas, se encuentran padecimientos como la obesidad y la diabetes, cuya prevención y atención forman parte de los principales retos de salud pública.

Otro de los fenómenos que ha llamado la atención de la comunidad científica es el cáncer de inicio temprano, generalmente definido como aquel diagnosticado antes de los 50 años.

Una revisión publicada en Nature Reviews Clinical Oncology encontró que la incidencia de distintos tipos de cáncer de aparición temprana aumentó durante las últimas décadas en varios países.

Los investigadores señalan que este fenómeno no puede atribuirse a una sola causa y que, aunque el incremento de la detección explica una parte, también existe evidencia de un aumento real en la incidencia de algunos tipos de cáncer.

Investigaciones más recientes también han señalado que la incidencia del cáncer de inicio temprano continúa aumentando a nivel mundial, aunque las tendencias varían según el tipo de cáncer y la región.

Por ello, más que afirmar que el cáncer dejó de ser una enfermedad asociada principalmente con edades mayores, resulta más preciso señalar que algunos tipos de cáncer también están aumentando entre personas menores de 50 años.

El uso de pantallas y la salud visual

El uso prolongado de pantallas digitales también puede estar relacionado con molestias visuales. El National Eye Institute señala que pasar largos periodos frente a computadoras o tabletas puede favorecer el ojo seco, debido, entre otros factores, a que las personas pueden parpadear menos mientras observan una pantalla.

Entre las molestias asociadas con la exposición prolongada a dispositivos digitales pueden encontrarse sequedad, irritación, cansancio ocular y visión borrosa.

Sin embargo, esto no significa que las pantallas necesariamente aceleren el deterioro visual a largo plazo. Por ello, es más preciso hablar de fatiga visual y molestias oculares relacionadas con el uso prolongado de dispositivos, en lugar de atribuirles directamente un deterioro permanente de la visión.

Vapeo y otras conductas que representan riesgos

El vapeo es otro de los fenómenos que merece atención, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

Un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con información de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición de 2018 a 2023 encontró que, entre las personas de 15 a 19 años, el uso exclusivo de cigarro electrónico aumentó de 1.3% en 2018 a 6.6% en 2023.

El dato representa un incremento importante y muestra por qué el consumo de cigarros electrónicos debe considerarse dentro de los factores de riesgo que requieren prevención y atención.

En cuanto a las apuestas en línea y el uso excesivo de redes sociales, es preferible abordarlos por separado y no clasificarlos automáticamente como enfermedades. Se trata de conductas que, dependiendo de su intensidad y características, pueden convertirse en problemas de salud o relacionarse con afectaciones en el bienestar, el sueño y la vida cotidiana.

La prevención y la atención oportuna

Ante este panorama, la prevención permite identificar factores de riesgo y detectar oportunamente algunos padecimientos.

Entre las recomendaciones generales se encuentran:

Realizar chequeos médicos de acuerdo con la edad, antecedentes y factores de riesgo.

de acuerdo con la edad, antecedentes y factores de riesgo. Incorporar actividad física a la rutina.

a la rutina. Mantener hábitos de alimentación saludables.

Prestar atención a la salud mental y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Establecer pausas durante el uso prolongado de pantallas digitales .

. Evitar o reducir el consumo de productos de tabaco y nicotina.

Los millennials y centennials enfrentan una situación de salud en el que conviven enfermedades crónicas con otros padecimientos, síntomas y factores de riesgo. Por ello, distinguir cada problema y atenderlo de manera oportuna permite evitar generalizaciones y poner el foco en la prevención y el cuidado de la salud.

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