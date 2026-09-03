¡No los compres en el tianguis! Cofepris alerta por robo de cinco medicamentos

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Cofepris detectó lotes de medicinas falsas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el robo de cinco medicamentos: Alin Depot, Synalar-C, Synalar Simple, Synalar-O y Neuralin. La dependencia advirtió que los productos podrían representar un riesgo para la salud debido a que se desconocen sus condiciones de almacenamiento.

La alerta fue publicada el 2 de septiembre, luego de que la empresa Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. notificara el robo.

¿Qué medicamentos fueron robados? Cofepris identifica cinco lotes

Los cinco medicamentos robados tienen usos distintos, algunos son utilizados para tratar inflamación y problemas de la piel, mientras que otros están relacionados con infecciones del oído, dolor o padecimientos musculoesqueléticos.

Alin Depot: contiene dexametasona, un corticoesteroide que ayuda a disminuir la inflamación y las reacciones alérgicas. El producto robado corresponde al lote BEF056, con caducidad en junio de 2027. Synalar-C: el medicamento suele ser recetado para tratar algunos tipo de dermatitis. El lote señalado es BEH056, con caducidad en agosto de 2027. Synalar Simple: se utiliza para tratar dermatitis agudas. Cofepris identificó el lote BEG060, con caducidad en julio de 2027. Synalar-O: es una solución que está indicada para infecciones del oído. El producto robado pertenece al lote BEG001, con caducidad en julio de 2027. Neuralin: contiene complejo B, lidocaína y dexametasona. El lote robado es BEG036, con caducidad en julio de 2027.

Cofepris aclaró que los productos robados representan la totalidad de esos lotes fabricados o comercializados en México, por lo que pidió revisar cuidadosamente los números antes de adquirirlos.

¿Por qué los medicamentos robados pueden ser peligrosos?

La autoridad sanitaria explicó que un medicamento robado puede perder sus condiciones de calidad, eficacia y seguridad, especialmente si estuvo expuesto a temperaturas inadecuadas o fue trasladado sin controles sanitarios.

Cofepris advirtió que estos productos, cuando son ofrecidos en tianguis, mercados, redes sociales, sitios web o plataformas de comercio electrónico, “representan un riesgo para la salud”, ya que podrían provocar reacciones adversas graves.

El problema no necesariamente está en el medicamento original, sino en que después del robo no se puede garantizar cómo fue almacenado o transportado.

Cofepris pide no comprar estos lotes en mercados o redes sociales

Para la población en general, la recomendación principal es no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública o en establecimientos informales.

La dependencia también recordó que el uso de medicamentos requiere valoración médica y, cuando corresponda, una receta. Por ello pidió evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar un tratamiento.

Si la compra se realiza por internet, Cofepris recomienda verificar que el vendedor tenga un establecimiento físico en México, además de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por la autoridad.