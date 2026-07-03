México vs Inglaterra: habrá puestos médicos y especialistas en salud mental en Zócalo, Reforma y Última Milla

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Atención en aglomeraciones por el México vs Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que se distribuirán desde puestos médicos hasta ambulancias en puntos clave para el México vs Inglaterra este domingo 5 de julio, que incluyen la última milla al Estadio de la Ciudad de México, el Zócalo y a lo largo del Paseo de la Reforma.

“Estaremos en tres puntos clave del desarrollo del partido y de los festejos: la Última Milla, el Zócalo capitalino y a lo largo del Paseo de la Reforma”., detalló.

Luego de que cuatro personas murieron y mil 615 requirieron asistencia médica tras las aglomeraciones en Reforma y el Ángel de la Independencia, durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, Gasman explicó que se desplegarán casi 800 miembros de personal prehospitalario distribuidos en los tres puntos mencionados.

Última milla: se contempla 151 miembros de personal prehospitalario , 10 ambulancias, 4 moto ambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate

, 10 ambulancias, 4 moto ambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate Zócalo: 47 miembros de personal prehospitalario , 7 ambulancias y una moto ambulancia

, 7 ambulancias y una moto ambulancia Reforma: 599 miembros de personal prehospitalario, 48 ambulancias, 14 moto ambulancias, 5 puestos de comando y un puesto de mando unificado

“En Reforma, el punto máximo de concentración previa y posterior al partido, contaremos con 599 personas para atención médica. Igual con médicas, médicos, paramédicos y urgenciólogos. Con 48 ambulancias, 14 moto ambulancias, cinco puestos médicos avanzados, 11 puestos médicos básicos, un puesto de comando y un puesto de mando unificado”. Nadine Gasman Zylberman, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México.

🚑 Porque tu bienestar es prioridad durante esta gran jornada futbolera, el Gobierno de la Ciudad de México reforzará el operativo de atención médica y la reducción de daños y riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 👩🏽‍⚕️👨🏻‍⚕️



La titular de @SSaludCdMx, @nadgasman,… pic.twitter.com/VfdabrSy8W — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 3, 2026

Distribución de los puestos de salud IAPA

Reforma: tendrá 96 personas especializadas en salud mental en 15 puestos

tendrá 96 personas especializadas en salud mental en 15 puestos Puntos mundialistas en las alcaldías: tendrá 96 personas especializadas en salud mental en 24 puestos

“Los servicios que brindarán son primeros auxilios psicológicos, hidratación, enfermería comunitaria, consejería en salud mental y adicciones, canalización a segundo nivel, vinculación con otras instituciones como el DIF, Semujeres, entre otras, y redes de apoyo, y vinculación con redes de apoyo y un espacio seguro”. Nadine Gasman Zylberman, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México.

Asimismo, reiteró el llamado de “cuidarnos, no tomar riesgos y cuidar a los demás”.

¿Cómo será el plan de seguridad por el México vs Inglaterra?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció este viernes 3 de julio que se desplegarán cerca de 40 mil servidores públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistan a ver el partido entre México e Inglaterra, así como a celebrar un potencial triunfo de la Selección Mexicana.

“En total el gobierno de la ciudad desplegará este domingo un operativo institucional con una cantidad de 40 mil servidoras y servidores públicos”, compartió en conferencia.

El operativo consistirá en 24 mil elementos de Protección Civil, mientras que en la zona de Paseo de la Reforma habrá 14 mil servidores públicos, incluyendo 6 mil elementos de la policía, quienes estarán encargados de mantener el orden antes, durante y después del encuentro.

“Vamos a tener sobre Reforma, 14 mil servidoras y servidores públicos, 6 mil serán policías y 8 mil serán personal de distintas áreas de gobierno”, dio a conocer.

Resaltó que “una vez que el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la población ya a esa zona delimitada”.

Para una mayor seguridad, la jefa de gobierno también detalló la distribución de la seguridad en la llamada “Zona Cero” que comprende desde el monumento de la Diana Cazadoras hasta la calle de Niza: “Vamos a tener 49 bocacalles totalmente protegidas y reguladas con policías y personas del Gobierno de la Ciudad”.

La planeación para la celebración del juego entre México e Inglaterra ya se encuentra lista por parte de las autoridades capitalinas, pero piden que se sigan las recomendaciones de seguridad.