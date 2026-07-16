Diarrea explosiva acecha a México: síntomas que provoca el parásito Cyclospora y dónde atenderte

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Miles de casos de diarrea explosiva afectan a Estados Unidos. Foto: Getty

El infectólogo Alejandro Macías advirtió que el brote de “diarrea explosiva” provocado por el parásito Cyclospora en Estados Unidos podría llegar a México durante esta temporada de lluvias, debido a que las condiciones temperatura en el país son propicias para su propagación.

Macías explicó que la diarrea explosiva se caracterizan por síntomas como :

Diarrea explosiva y abundante

y abundante Fiebre (ocasional)

Una característica de la enfermedad es que puede prolongarse por semanas de forma crónica.

“Es una diarrea explosiva, así lo dice su nombre, es una diarrea de la que la gente no está acostumbrada, no es tan dolorosa, frecuentemente viene con fiebre, no necesariamente, pero es muy abundante y dura hasta semanas”. Dr. Alejandro Macías

El infectólogo alertó que el escenario más grave incluye la muerte (aunque no es frecuente) y la evolución a la cronicidad, afectando con mayor severidad a personas con factores de riesgo como cáncer, VIH, diabetes o insuficiencias.

Por su parte, Neal K. Shah, director ejecutivo de CareYaya Health Technologies, describió el caso de una mujer en Denver, quien fue al baño 40 veces en un sólo día.

Hasta el momento, se han registrado cerca de siete mil casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 34 de los 50 estados de Estados Unidos (EE. UU.), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El brote de diarrea explosivo podría llegar a México

En entrevista con Uno TV, el Dr. Alejandro Macías reconoció que, tanto él como otros colegas, han visto casos de Cyclospora en México. Y aunque no tienen que ver con el brote estadounidense, no descartó que llegue a México.



“Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México“, señaló.

El especialista destacó que “no sería raro” que el brote de Cyclospora ocurra en México.

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“.

¿A dónde acudir en México, si presentas casos de diarrea explosiva?

El Dr. Alejandro Macías aconsejó acudir al médico ante cualquier sospecha y solicitar específicamente la búsqueda del parásito en laboratorios.

“Si alguien tiene diarrea explosiva y abundante, fuera de lo que se conoce normalmente, coméntenlo con sus médicos y háganle saber que han escuchado de esto, hagan saber la posibilidad para que lo busquen específicamente en el laboratorio, porque si no se da la indicación precisa, el laboratorio no lo va a encontrar“, remató.

Macías señaló que el microorganismo tiene una presencia endémica en territorio nacional; sin embargo, existe la probabilidad de que se presente un importante subregistro de casos médicos.

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

Alejandro Macías detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

¿Cómo prevenir enfermar de la diarrea explosiva?

NEW UPDATE: A parasite outbreak is causing explosive diarrhea across America. A woman in Denver went to the bathroom FORTY TIMES (!!) in a SINGLE DAY. She's one of THOUSANDS of Americans hit by a parasite most people had never heard of a week ago: Cyclospora cayetanensis. Even… pic.twitter.com/W6g4YhEYmK — Neal K. Shah (@nealkshah) July 15, 2026

Shah recomendó que un método para evitar enfermar de diarrea explosiva es cocinar correctamente los alimentos.

“Más de 158 grados es la única cosa que mata a este parásito”. Neal K. Shah, médico

“Cocina toda tu comida y evita en las siguientes dos semanas consumir vegetales crudos“, agregó Shah. Y advirtió que no basta con lavar los vegetales para eliminar al parásito.

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